Eenzame eindexamenkandidaat aan de slag met Spaans

De eindexamens zitten er nu voor alle scholieren op. Een van de allerlaatste examens die op het programma stond in het eerste tijdsvak was het examen Spaans. Nu is Spaans doorgaans een stuk minder populair als vreemde taal dan Frans of Duits maar in Friesland op het Leeuwarder Lyceum werd dit wel heel duidelijk.

De 17-jarige Alex van Muiswinkel was de enige vwo-eindexamenkandidaat van de school. Helemaal in zijn eentje, in een desolate gedateerd ogende gymzaal, moest hij maandagmiddag als een van de allerlaatste scholieren van het land nog vol aan de bak. Naast de examens Spaans stonden ook nog Arabisch en Russisch op het rooster. Deze vreemde talen werden echter niet in Leeuwarden aangeboden, waardoor Van Muiswinkel de enige deelnemer was.

Veel moeite had de tweetalig opgevoede havist niet met het examen ©Niels Westra

Examen

Het examen moest, ondanks het geringe aantal deelnemers, toch volgens de procedure plaatsvinden. Twee surveillanten moesten erop toezien dat de scholier zijn examen maakte zonder te spieken. Het examen Spaans bestond uit een aantal teksten met multiple choice vragen, net zoals bij de examens van andere vreemde talen zoals Engels, Frans en Duits. In totaal is hij er 2,5 uur mee bezig geweest.

Veel moeite heeft de jongen naar eigen zeggen niet met het examen gehad. De vwo-scholier is tweetalig opgevoed en heeft een Boliviaanse moeder. Bovendien heeft hij een groot deel van zijn leven in Madrid gewoond. Aan de Leeuwarder Courant liet hij weten naar Spaanstalige muziek te luisteren om zich voor te bereiden op het examen.

In totaal hebben 2000 vwo-scholieren Spaans in hun vakkenpakket, slechts twee van hen komen uit Friesland. In totaal maakten 211.000 scholieren de afgelopen weken hun eindexamen. Op donderdag 13 juni zullen ze te horen krijgen of ze zijn geslaagd of niet.