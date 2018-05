Column schrijven... en plotseling win je een Zenbook

Ze trotseren bedreigingen van zowel links als rechts en vinden elkaar in het midden, dezelfde humor en energie. Als dat geen echte liefde is!

Hypermodern sprookje

Er waren eens een links meisje en rechtse jongen die ongelooflijk verliefd op elkaar werden, tot grote afkeer van hun socialmedia-omgeving...Het verhaal van Anne Fleur Dekker (24) en Paul van der Bas (25) heeft wel wat weg van een hypermodern liefdessprookje, met fanatieke feministes als boze heksen en extreem links en rechts als de grote boze wolf op hun prille liefdespad. Begin april veranderden ze hun relatiestatus op Facebook, iets dat social media op z’n grondvesten liet trillen. Want zo’n links meisje met zo’n rechtse boy, dat kan toch helemaal niet? ,,Het was een trending dingetje op Twitter, er was zelfs een best bekende feministe die tweette dat Anne Fleur nu een rechtse dick had... Over seksistisch gesproken!”

Brok energie x 2

Vroeger was het ‘twee geloven op een kussen daar slaapt de duivel tussen’, als een katholiek het met een protestant deed. Anno 2018 lijkt die geloofskwestie niet meer zo’n issue te zijn, maar twee politieke kleuren daarentegen... Niet dat ze zich er iets van aantrekken en ze slapen heel goed samen, zo blijkt wanneer ze ’s ochtends fris uitgeslapen in het Hilversumse Mout aankomen. Haar ‘tweede huis’, ,,je kunt hier werken en heel goed bier drinken.” Voor nu wordt het voor allebei een cappuccino en een glaasje water, ,,het is nog vroeg hè?!” Hij in hip pak met das, zij in scheurjeans met spijkerjasje en met vier groene ogen die met dezelfde intensiteit en nieuwsgierigheid de wereld inkijken, vormen ze samen een brok energie dat zowel elkaars zinnen afmaakt als elkaar er midden in onderbreekt, ,,we denken en praten allebei heel snel.”

Onderduiken

Zij is een linkse activiste en feministe, pleit voor dialoog en redelijkheid, schrijft en tweet zonder enige angst of terughoudendheid over (politiek) gevoelige onderwerpen, maar ook over haar nieuwe haarkleur, moeder, verjaardagscadeau van Paul en GT’s. Ze werd ‘beroemd’ toen ze na een bericht van extreem rechts op Twitter waarin ’als ludieke actie’ minstens 500 mensen werden gezocht om stenen op een moskee te gooien, reageerde op haar eigen wijze: ,,Wie gaat er mee 500 stenen op Wilders gooien? Vind ik wel een ’ludieke actie'.” Het resulteerde in een, inmiddels verworpen aanklacht van Wilders die de grap niet voelde en zich zelfs bedreigd zou voelen en in héél veel bedreigingen aan haar adres. Ze moest onderduiken en heeft sindsdien politiebewaking. Het wordt nog gekker: een man beraamde een aanslag op haar leven, zo vernam ze van het OM en deze week is de rechtszaak. Hoewel het een meisje is dat voor de duivel niet bang lijkt, gaat ze niet naar de zitting. ,,Weet je wat het is...” Onder de tafel zoekt ze naar Pauls hand die hem meteen stevig vastpakt, ,,het voelt gewoon niet heel prettig om de man in de ogen te kijken die jou dood wil.”

Eerste ontmoeting

Hij is actief lid van het Forum voor Democratie, werkt voor Centrum Documentatie en Informatie Israël (CIDI) en was redacteur van de rechtsgeoriënteerde weblog De Dagelijkse Standaard, die meermaals reageerde op berichten van Anne Fleur. ,,Ze waren daar niet echt fan van me...” Hun eerste ontmoeting was in mei 2017, toen ze allebei bij een politiek debat waren. Na afloop wilde hij een selfie met haar en ze schieten allebei in de lach. ,,Die eerste was zó lelijk”, begint zij, ,,valt best mee”, vindt hij. ,,We hebben er in elk geval nog eentje gemaakt.” Na die eerste selfies, zouden er nog vele volgen. ,,We zagen elkaar zo een keer in de maand en dat was altijd superfijn, alles ging vanzelf.”

Prachtig

Ze voelden zich zowel fysiek als mentaal tot elkaar aangetrokken, maar toch duurde het even voordat ze openlijk voor liefde uitkwamen, en dat lag vooral aan haar. ,,Ik vond hem hartstikke leuk, maar durfde het niet toe te laten.” Gelukkig is hij een doorzetter en daarnaast wist hij gewoon dat zij het was. ,,Ik bewonder haar lef en vind haar ogen echt prachtig.”

Raakvlakken

Je zou misschien verwachten dat ze constant discussies hebben, maar dat reuze mee. Sterker nog: ,,we blijken eigenlijk best vaak hetzelfde over dingen te denken, zoals globalisering en de EU.” Bijna in koor: ,,we zijn nogal anti.” Daarnaast zijn ze allebei niet het type dat van de ja-knikkende man/vrouw houdt, ,,het is juist interessant als iemand anders denkt dan jij.” Raakvlakken genoeg. Ze houden van een museumpje pakken, lezen en praten over geschiedenis en samen lachen om televisie, ,,rare namen van mensen in het journaal of zo, we hebben dezelfde humor.” En dezelfde tomeloze energie en een natuurlijke interactie, die doet vermoeden alsof ze elkaar al jaren kennen. Ze nemen elkaar mee in elkaars werelden. Zo stond hij met Koningsdag voor het eerst op een technofeest en nam ze hem mee naar de 1 mei FNV-demonstratie in Den Haag. Op zijn beurt nam hij haar mee naar de boekpresentatie van Thierry Baudet en heeft hij haar geleerd eieren te pocheren in tomatensaus, ,,hij kan sowieso echt heel lekker koken!”

Rollercoaster

Het afgelopen jaar was hectisch. ,,Een echte rollercoaster, om met de woorden van Gordon te spreken”, knipoogt de Hilversumse. Na alle bedreigingen en het onderduiken, pleitte ze voor een open vizier ten opzichte van alle politieke kleuren en tweette ze ‘ook weleens een biertje te drinken met iemand van de VVD of FvD’. Het hek was van de dam. Ze was niet meer welkom op verjaardagen en werd uit appgroepen gegooid, ,,ik ben 75 procent van mijn vrienden verloren.” Of het dan wel echte vrienden zijn, valt inderdaad te bezien, beaamt ze, ,,alsof je iets niet mag vinden of doen, als je een bepaalde politieke voorkeur hebt.” Zoals heel erg gelukkig zijn met ‘zo’n jongen’.

Humor

Ze houdt wel van een provocatie op haar tijd en toen ze een paar dagen geleden voor Paul had gekookt -Mexicaanse vegaburger- tweette ze: ,,sla een rechtse man aan de haak en je staat meteen in de keuken!” Humor bindt hen, onder andere, en zijn grapjes en joie de vivre doen haar goed. Een understatement, ,,ik heb me de afgelopen maanden vaak eenzaam gevoeld en zat soms vol negatieve gedachten en angsten.” Maar daar was en is altijd weer haar Paul, ,,hij maakt me aan het lachen en weet me altijd weer te verrassen.”

Twitter

Met bijna net zoveel tweets als volgers (ongeveer 20.000 om 23.000), lijkt een leven zonder Twitter voor haar bijna ondenkbaar. Het zou in elk geval een stuk rustiger zijn, maar ook saaier en het is ook zeker dankzij dit medium dat mensen haar kennen. Ook hij erkent de waarde van het medium, waarop zij hem plagend aanstoot, ,,zijn aantal volgers is verdriedubbeld sinds hij met mij heeft.”

Heel aardig!

Bij haar Twitter-bio staat onder meer ‘praat met iedereen en boekenjunk’ (,,ik lees er 100 per jaar”), bij hem ‘eigenlijk best aardig’, en anderhalf uur in hun gezelschap en je kunt niet anders dan vaststellen dat ze dat eigenlijk allebei heel erg zijn. Zeker als ze samen zijn, want dat ze het beste in elkaar naar boven halen, dat voel en zie je meteen. Deze zomer gaan ze samen kamperen, ,,beetje klooien samen met die haringen, nu al zin in.” Jong als ze zijn, zijn ze net zo zeker van hun politieke zaak als van elkaar en lijkt dit hypermoderne liefdessprookje niets anders dan goed te kunnen aflopen, linksom én rechtsom. En ze leven nog lang en gelukkig.

