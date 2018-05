Amsterdammers schrikken zich rot van slang in douche

Nee, we klagen niet dat het heerlijk warm is. Genieten! Maar met dit aanhoudende zomerse weer kan het natuurlijk wel behoorlijk heet en klam kan zijn in huis. Op Facebook vroegen we naar jullie ervaringen én oplossingen. Het leverde honderden reacties op. De leukste en handigste tips zetten we voor je op een rijtje.

Bevroren fles

Chantal Zweers uit Arnhem heeft in de woonkamer weinig te klagen met 23 graden. „We hebben rolluiken en die doen we op tijd naar beneden. Maar op de slaapkamers is het wel te heet, daar ontkom je gewoonweg niet aan. Vannacht was het 30 graden bij ons op de slaapkamer.” Toen we contact met haar opnamen, bleek ze een goede tip in petto te hebben om het iets aangenamer te maken in de slaapkamer. „Leg een fles water in de vriezer. Zodra die bevroren is, kun je die voor een ventilator zetten zodat de lucht die door de kamer wordt geblazen extra koel is.”