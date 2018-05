29% jongeren geeft social media verslaving toe

Timo dook voor zijn afstudeeropdracht in de wereld der dragqueens en werd Tiffany, een pracht van een drag. ,,Het is een manier om even aan de werkelijkheid te ontsnappen.”

Het is even knipperen met je ogen als je hem ontmoet nádat je de YouTube-filmpjes van zijn drag alter ego Tiffany Buffay -deels vernoemd naar zijn favoriete Friends personage- hebt gezien, waarin hij rood gestifte lippen en lang blond haar heeft. ,,Net Kim Holland, hè?” lacht Timo Schmid (23) zijn vrolijke lach die nog vaak tijdens het interview door studentencafé Fest zal klinken. Al was Kim op z’n zachtst gezegd geen maagd meer toen Timo onlangs like a virgin op het podium stapte van dragshowbar Lellebel.

Precies 24 uur daarvoor had-ie aangeklopt met de prangende vraag of hij z’n dragdebuut bij hen mocht maken, als kers op de slagroom -of gewoon een dikke climax- van z’n afstudeeropdracht. Want waar anderen kiezen voor Amsterdam als fietshoofdstad of mensen met verloren passies, koos hij voor de drags, ,,ik besloot er zelf een te worden en alles vast te leggen in een minidocu.” En dat deed de student Media, Informatie en Communicatie aan de Hogeschool van Amsterdam.

Nadat hij groen licht kreeg van zijn docenten, ,,het was nog wel even spannend of ze het zouden goedkeuren!”, volgden weken van grondig onderzoek, gesprekken met gevestigde drags en drags-to-be en vooruit, nog even een paar seizoenen Rupaul’s Drag Race kijken op Netflix, de in Amerika immens populaire afvalrace, ,,Project Runway meets America’s Next Top Model en dan op z’n drags, hysterisch leuk.”

De zachte g van Gulpen

Zijn ogen twinkelen als hij praat, met een stem die af en toe overslaat van enthousiasme en met een zachte g, van Gulpen, het Limburgse minidorp met zo’n 3000 inwoners waar hij zich als Timootje vroeger uren kon vermaken met rokjes van z’n moeder en zus te passen en zichzelf op te maken. Lipstickje hier, oogschaduw daar, ,,ik was toen eigenlijk al een kleine dragqueen.” De Ariël-pop was geliefd, ,,heerlijk om met m’n vingers door die lange zeemeerminharen te gaan” en nu hij er zo aan terugdenkt, zou dit al het prille begin kunnen zijn geweest voor de drag-fascinatie van nu.

Guppie wordt vis in het water

In de derde kwam Timo die uit een heel open familie komt, uit de kast. Een unicum in het dorp, ,,ik was de enige gay in Gulpen!” Al kwamen soms jongens schuchter naar hem toe, verklapt hij. Zeg Timo, kunde gij me nie ‘n bietje helpen met oet de kast komme? fluisterden de Limburgse adolescenten in het fietsenhok. Op een goeie dag vertrok ‘het guppie uit Gulpen’ naar Amsterdam, waar hij zich meteen als een vis in het water voelde, met de Regulierdwarsstraat ‘als z’n tweede huis’. Zijn droomman heeft-ie nog niet gevonden. Een lach, daarna een zucht. ,,Ik ben al 23 jaar vrijgezel...” De vonk is het allerbelangrijkste, vindt de optimistische Timo die zijn mails afsluit met ‘zonnige groet’, ,,maar die komt binnenkort vast wel een keer!”

Petje achterstevoren, All Stars aan. Heel andere koek dan de tien centimeter naalden waarop hij liep tijdens zijn act. ,,Echt keiveel respect voor alle vrouwen en drags, ik heb eerst drie dagen moeten oefenen!” Hij heeft een glad gezicht en behaarde benen en armen, die hij niet heeft geschoren, schudt hij bijna verontschuldigend zijn hoofd. Er zijn grenzen, ,,dan komt alles straks nog dikker terug.”

Op de Albert Cuyp, ‘één grote dragqueenmarkt!’ vond hij ‘lekker lowbudget’ alles wat hij nodig had voor zijn transformatie, van panty (XL) tot verenboa en pruik (,,ik wilde per se blond”). Zijn goede vriendin Namara zette hem in de make-up en vooral de wenkbrauwen bleken nog wel even een dingetje, ,,ik heb wel drieëneenhalf uur in de stoel gezeten en heel veel lagen Prittstift, waarover een nieuwe laag make-up ging, bleek de oplossing.” Daarna was de grote vraag: to tuck or not to tuck. Of: wel of niet je ballen naar binnen drukken en de rest van het zaakje vastplakken met tape. In een notendop. ,,Fuck de tuck”, dachten Timo en Tiffany, ,,superirritant als je dan moet plassen, ik heb de panty er gewoon goed strak overheen getrokken.”

De zenuwen waren groot, het glas GT nog groter en toen was daar het grootse moment... Like a Virgin schalde door de boxen, nog een laatste slok en gáán, inclusief een ’love you all-handkus’. ,,Het ging zo snel voorbij!” Gelukkig hebben we de minidocu nog. Hij is meer dan tevreden over zijn eerste optreden. Ja oké, misschien zwaaide ‘Tiff’ wel erg veel met haar haren, zoals bardame slash dragpro Suki opmerkte, maar ze lipsyncte de zaal plat, getuige de fluitsalvo’s en het harde applaus. Na afloop kwamen mannen in bosjes naar zijn alter ego toe, blikt Timo terug. ,,Er was zelfs een beetje een vies mannetje dat me dwingend vroeg om met hem mee naar huis te gaan waar hij me eens goed zou gaan verwennen...” Niet gedaan natuurlijk, grinnikt hij, ,,Tiffany heeft wel smaak, hoor!”

De achterliggende gedachte van de documentaire is tweeledig: om iedereen en zeker ook ‘die jonge homo’s in kleine dorpen’ te laten zien dat van alles mogelijk is, als je maar durft en hij wil van het stigma af dat drags ‘eng en vreemd’ zijn, ,,in de provincie vinden ze het vaak maar rare verschijningen, maar ik wil laten zien dat je als gewone jongen ook gewoon drag kunt worden.” Voor zover hij weet is het nog nooit eerder gedaan, het van a tot drag zelf in beeld brengen als afstudeeropdracht en hij hoopt dat door dit te tonen mensen wat meer begrip krijgen. Want de een doet het met meditatie, een ander met wodka en drags doen het met ‘draggen’: even uit de werkelijkheid ontsnappen. ,,Het is een manier om zichzelf te uiten en hun passie te voelen en daarnaast is het voor velen ook echt een baan.”

Hij hoopt op minimaal een acht, een cijfer dat nog aan de lage kant zou zijn. Wanneer je naar zijn driedelige docu kijkt, waar zowel het aanstekelijke enthousiasme als de oprechte kwetsbaarheid van afspat, blijf je gewoon kijken, zonder een seconde te willen missen van Ti&Ti. Zij zit weer in de kast, maar ligt zeker niet in de kist en hij glimlacht geheimzinnig tot besluit: ,,grote kans dat Tiffany binnenkort weer ergens opduikt...”

