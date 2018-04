‘Voor prostituees is deze wet levensgevaarlijk’

De nieuwe FOSTA-wet die het Amerikaanse congres onlangs heeft aangenomen maakt het mogelijk om websites die vanuit de VS gehost worden aan te klagen voor het ‘faciliteren’ van mensenhandel en prostitutie. Zo op het eerste gezicht een prima zaak, maar wereldwijd maken sekswerkers zich grote zorgen over de nieuwe Amerikaanse wetten.

Broodroof

„Dit is een zeer slechte ontwikkeling”, zegt Lynton Kwame van PROUD, de belangenvereniging voor sekswerkers in Nederland. „Iedere sekswerker – of je nu een prostituee, webcamgirl of een porno-acteur bent zoals ik – is online op zoek naar klanten. Zo zet ik mijn films op websites als Pornhub en Xvideos om mijn werk onder aandacht te brengen. Dit is straks niet meer mogelijk, omdat deze sites straks wellicht verdwijnen. Dit is pure broodroof.”

Craigslist, een van de grootste zoeksites ter wereld, heeft zijn dienst voor persoonlijke advertenties al afgesloten. ‘Het openhouden van de sectie te riskant”, zo zegt Craigslist in een mededeling. ‘Elke tool of dienst kan misbruikt worden. We kunnen niet het risico nemen om al onze andere diensten in gevaar te brengen.’ Ook online forum Reddit is zijn pagina’s voor en door sekswerkers aan het blokkeren.

Tinder

Eva is al zeven jaar webcamgirl en vraagt zich af of ze haar werk straks nog wel kan blijven doen: „Deze wet betekent dat Google Drive je bestanden kan bekijken en verwijderen, Skype je gesprekken afluistert en meekijkt met je video-calls. Dit raakt mij en mij klanten en iedereen die op internet op welke manier dan ook bezig is met seks. Als jij bijvoorbeeld naaktfoto’s stuurt naar je partner of gebruik maakt van Tinder, dan kan de Amerikaanse overheid jou ook als sekswerker bestempelen en ben je ook de pineut. Toen ik begon met dit werk moest ik mijn ID-kaart laten scannen om aan te tonen dat ik ouder was dan achttien. Ik ben bang dat mijn gegevens nu op straat komen te liggen. Over een paar maanden wil ik op vakantie naar de VS, maar het kan straks gebeuren dat ik geweigerd wordt omdat ik geregistreerd sta als sekswerker.”

Levensgevaarlijk

Zowel Eva als Lynton stellen dat wet zogenaamd ontworpen is om mensenhandel tegen te gaan. „Maar de negatieve gevolgen voor internetvrijheid in het algemeen en sekswerkers in het bijzonder, zijn niet te overzien. Voor prostituees is deze wet zelfs levensgevaarlijk. Internet is de perfecte manier om je klanten te screenen en om een netwerk op te bouwen. Denk bijvoorbeeld alleen al aan diverse fora waar sekswerkers hun ervaringen kunnen delen en elkaar kunnen waarschuwen voor bepaalde klanten. Met deze wet worden ze gedwongen om hun werk weer in de anonimiteit te doen. Je raakt op deze manier geïsoleerd waardoor mensenhandel juist een stimulans krijgt. Dit is een pure heksenjacht op sekswerkers.”