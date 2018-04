SuccesPolen in Holland: ik leerde taal van Marco B.

Polen, een van de drie landen waarbij zowel de landsnaam als inwoners hetzelfde heten -net als Zweden en Filipijnen-, houden van Holland. Ondernemer Kris en gastvrouw Zofia zijn twee van de kwart miljoen en echte succesPolen!

Kan niet bestaat niet

Hij gaat van kop tot teen uitgedost naar de Toppers, hij antwoordt ‘ik mag niet klagen’, als je hem vraagt hoe het gaat en als hij een woord in telefoonalfabet spelt, gebruikt hij de P van Pieter, niet van Piotr. Ja, Kris Florek is behoorlijk vernederlandst. Na een jeugd die werd getekend door honger, klappen en alcoholverslaafde ouders, kwam hij in 2002 hier naartoe. Zijn motto is nog altijd onveranderd: kan niet bestaat niet. Hij leerde eerst Engels door Enrique Iglesias -van zijn Engelse liedjes dan- en daarna Nederlands door Marco Borsato. ,,Als ik uitging, sprak ik meisjes aan met zijn songteksten.” ‘Nee, je hoeft niet naar huis vannacht. ’t Is de waarheid.’ ,,Ik heb weleens een klap gekregen...”, barst hij in zijn aanstekelijke lach uit. ,,Nee hoor, grapje!”

Met zijn eerste boek, #2 is in de maak

GTST

De dertiger zit vol humor en zelfspot (,,dat heb ik hier geleerd”) en spreekt de taal intussen vloeiend. Mede dankzij GTST ontdekte hij hoe open en tolerant Nederland eigenlijk is, ,,in Polen schrikken ze zelfs van een Teletubbie met een handtasje” én dat Ludo een gewiekste ‘businessman’ is, ,,ik ben er nog altijd aan verslaafd.”

Vastgoedonderhoud

Zijn eerste baan was als schoonmaker in een restaurant waar hij aanbood om een week gratis te werken, nu is hij succesvol ondernemer. „Je bent Pools, dus kun je mijn huis schilderen?” vroeg zijn toenmalige Haagse buurman hem eens. Florek had nog nooit een kwast in z’n hand gehad, maar bekeek filmpjes op YouTube en ging aan de slag. Het vuurtje van ‘de handige Pool’ verspreidde zich snel. Hij timmerde aardig aan de weg, ook letterlijk, en niet veel later opende hij zijn Florek Vastgoedonderhoud.

Patatje oorlog

De Poolse Nederlander, die overigens geen Nederlands paspoort zou willen, is van Nederland gaan houden en heeft vanaf de eerste hap een grote liefde voor patatje oorlog gevoeld. In 2015 richtte hij Patat & More op en heeft hij dit bijna culinaire erfgoed naar Polen gebracht. Ze moesten daar wel even wennen aan de frituurlekkernij, geserveerd vanuit een oranje foodtruck waaruit André Hazes schalde, maar het werd een dikke hit. De naam heeft hij iets aangepast, zodat het patatje oorlog in het door vele oorlogen geteisterde Polen, niet eventueel in een verkeerde keelgat zou schieten.

Patatje oorlog in de oranje puntzak

'Pool van het Jaar'

Zijn patatmerk heeft hij inmiddels gefranchised, waardoor hij kan focussen op zijn andere bedrijf, schrijven, het geven van lezingen en zijn zoontje Mason. Betrokken blijft hij wel: „we openen binnenkort de eerste Patat & More in Zoetermeer en de foodtruck gaat ook weer rijden.” Hij is al twee keer Pool van het Jaar geworden, een titel die hij toch een beetje gek vindt klinken, en het is ook zeker dankzij de Nederlandse mentaliteit dat hij zijn successen bereikt. „Ik heb geleerd dat je hier win-winsituaties creëert door samenwerking.”

Gunfactor

Het allerbelangrijkste dat hier wél is, is iets waar zelfs geen Pools woord voor bestaat. Gunnen. Meteen ook de titel van z’n tweede boek waarmee hij bezig is en ook onder deze titel in Polen uit zal komen. Al dacht-ie ook even aan Gunfactor, maar met het patatje oorlog nog in z’n achterhoofd, besloot hij dat maar niet te doen, „je kunt ’t ook heel anders lezen!”

Zofia uit (Klein) Zakopane

Gastvrouw Zofia Kruk

In Polen kent iedereen haar als Zofia, in Nederland roepen dorpsgenoten Sophie als ze haar zien. Haar achternaam is overal hetzelfde: Kruk. Ze kwam naar Nederland voor de liefde en die is er nog altijd. „Het zal wel echte liefde zijn..!” Samen met haar Willem runt ze Klein Zakopane, een geliefd Pools restaurant in Giesbeek, vernoemd naar haar geboortestad. Het publiek is even divers als een goede Poolse maaltijd, met veel (Nederlandse) Polen -waaronder regelmatig Kris Florek-, Duitsers en Nederlanders, „die komen na een weekendje Krakau om de Poolse smaak weer te proeven!” Het lievelingswoordje van deze opgewekte dame, is leuk, „ik vind alles hier ook gewoon zo leuk.”

Leuk

Ze begrijpt wel waarom Nederland aantrekkelijk is voor veel Polen. Door de vrijheid en openheid, „en de vriendelijkheid, zeker als je in zo’n dorpje woont als wij, iedereen zwaait naar elkaar.” Hun absolute bestseller? Daar hoeft Zofia niet over na te denken. Gerookte schapenkaas met cranberrysaus ‘in een pannetje’ en eisbein. „Varkensvlees volgens geheim recept van mijn ouders.” En geheim is bij haar écht geheim... „Je moet het maar een keer komen proeven, met honingwodka er naast, de Mercedes onder de wodka’s. Het is echt leuk!”