Nederlandse man (21) dood na val balkon in Thailand

Regionale buschauffeurs zijn niet tevreden met hun werkomstandigheden. Daarom zal er op 30 april en 1 mei een staking plaats vinden. Wat er nou precies aan de hand is, legt Metro uit aan de hand van de volgende vier vragen.

Wie gaan er staken?

De chauffeurs van het streekvervoer. Hiermee worden de bestuurders van alle regionale bussen en streektreinen bedoeld. De actiebereidheid is groot en er wordt verwacht dat bijna alle chauffeurs meedoen. Op 4 januari werd er een soortgelijke staking gehouden en ook toen reed er in heel Nederland geen enkele streekbus. Chauffeurs die niet willen meedoen aan de actie, mogen in principe gewoon uitrijden. Maar er is een grote kans dat de busbedrijven de chauffeurs adviseren dit niet te doen in verband met veiligheid. De treinen van de NS rijden gewoon. Ook zullen de stadsbussen in Amsterdam, Den Haag en Rotterdam wel rijden; deze chauffeurs hebben een andere cao.

Waarom wordt er gestaakt?

De chauffeurs staken voor hogere lonen en een lagere werkdruk. De bonden wijzen erop dat de werkdruk in het openbaar vervoer de laatste jaren alleen maar is toegenomen. Chauffeurs zouden diensten draaien van enkele uren achter elkaar zonder pauzes. Tijd voor een boterham of een sanitaire stop is er niet. Door middel van deze staking willen de vakbonden druk uitoefenen op de werkgevers. Volgens de vakbond FNV is het tijd voor verandering, ook voor de passagiers. Zij zijn de dupe van de hoge werkdruk die er op de chauffeurs ligt en lijden onder de gevolgen: bijvoorbeeld vertragingen door te krappe rijtijden.

Wanneer vindt de staking plaats?

Vorige week werd er al een kleine ludieke actie op Utrecht Centraal Station gehouden om zo het publiek alvast te informeren. De staking zelf vindt vandaag en morgen plaats. Om de passagiers zo min mogelijk tot last te zijn, wordt de staking expres in de meivakantie gehouden. Scholieren zijn vrij en de meeste studenten hebben momenteel geen tentamens. Ook zullen er minder mensen naar hun werk gaan. Omdat de actie ruim van tevoren is aangekondigd, hebben de passagiers hier rekening mee kunnen houden. Tijdens een eerdere actie in januari reden er in heel Nederland nauwelijks bussen. Zelfs de eerder genoemde stadsvervoerders RET, HTM en GVB ondervonden toen enige hinder, maar konden in het algemeen wel rijden.

Waar wordt er gestaakt?

De staking vindt door het hele land plaats. Nergens zullen er bussen rijden of regionale treinen vertrekken, behalve in Amsterdam, Den Haag en Rotterdam. In Den Bosch zal er vandaag vanaf tien uur een demonstratie plaatsvinden bij het Provinciehuis. Op 1 mei is het ook nog eens de Dag van de Arbeid. Dan zullen de stakers van het streekvervoer naar Den Haag gaan om dit te vieren.

Foutje gezien? Mail ons, we zijn je dankbaar