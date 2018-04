Man valt 5 meter naar beneden in kerktoren

De maatschappij lijkt langzaamaan te worden wakker geschud door de gevaren van social media. De samenleving is het erover eens dat er meer maatregelen moeten worden genomen om mensen tegen de inbreuk op hun privacy te beschermen. Maar hoe zit dat met mensen die tegen zichzelf beschermd moeten worden, zij maken ook gebruik van sociale media, en kunnen de gevolgen van hun daden vaak moeilijk overzien.

Want waar het voor een ieder tegenwoordig oppassen geblazen is met wat voor foto’s je plaatst en welke zoektermen je gebruikt. Is dat voor mensen met een psychische aandoening nog veel lastiger. Zij zien geen gevaar, waar een ander dat wel zou zien. Metro sprak met Geertje Piening, moeder van een dochter met schizofrenie.

Chatten

Piening werd op een verschrikkelijke manier geconfronteerd met het gevaar van social media, toen haar dochter vier jaar geleden uit een raam sprong nadat zij hiertoe werd aangezet door een ex-bajesklant met wie ze chatte op Facebook.

De dochter van Piening overleefde het ongeluk, en is sindsdien opgenomen in een ggz-instelling, waar zij een behandeling ondergaat. Het moment dat Piening erachter kwam dat haar dochter - terwijl ze in een instelling zat - gewoon toegang had tot sociale media, besloot ze actie te ondernemen. „Ik zat met mijn handen in het haar en was wanhopig.”

Het boek: 'Als je brein je bedriegt' van Geertje Piening. / Foto: Geertje Piening

Door het schrijven van een lezerscolumn in deze krant en een boek hoopte ze aandacht te generen voor het probleem. „Ik had als doel het bewustwordingsproces over het gebruik van sociale media door - met name - patiënten met een ernstige psychische aandoening te vergroten.”

Veel aandacht

Maar ondanks het feit dat de column en het boek tot veel aandacht hebben geleid, leverde het uiteindelijk niks op. De kamervragen die werden gesteld leidde slechts tot politiek correcte antwoorden van de minister, en ook bij de ggz leidde het niet tot een oplossing.

Op dit moment is alleen een bepaling van kracht waarin staat dat een patiënt de toegang tot een modern communicatiemodel ontzegd kan worden, als het op dat moment gevaarlijk is. „Zo’n papiertje met een verbod werkt niet. Niet alleen is het heel makkelijk om stiekem telefoons naar binnen te smokkelen, het draagt ook niet constructief bij aan het probleem.”

Gevaren

Het is volgens Piening onvoorstelbaar dat de instellingen het gevaar niet zien. „Dat de samenleving zich tegenwoordig 24 uur per dag online afspeelt ontgaat ze volledig. Voor iedereen is het moeilijk, laat staan voor kwetsbare mensen. Ze lopen daar met oogkleppen op als ze zeggen dat contact met de buitenwereld wel mogelijk moet blijven. In feite zet je de patiënten gewoon in de digitale etalage.”

Geertje Piening. / Foto: Geertje Piening

Piening vervolgt dat de ggz als kerntaak heeft kwetsbare mensen te beschermen en te begeleiden bij deelname in onze samenleving. „Juist in tijden als deze waarin de kranten constant volstaan over de gevaren die social media met zich meebrengen, en verhalen over pubers die aan sexting doen.”

De ggz schuilt wat Piening betreft teveel achter hun geheimhoudingsplicht. „Ik snap dat ze niet alles naar buiten kunnen brengen, maar het algemeen kenbaar maken van het beleid dat ze hieromtrent hanteren kan toch wel?”

Geen landelijk beleid

Een telefoontje naar de ggz leert dat het aan individuele instellingen zelf is een beleid op te stellen ten aanzien van het gebruik van social media. „Iedere instelling doet dat op zijn eigen manier. Het is niet zo dat wij daar als ggz Nederland een rol inspelen, of een centraal overzicht hebben.”

Gevraagd naar wat de juiste manier zou kunnen zijn zegt Piening: „de juiste methode zou wat mij betreft zijn de werknemers van iedere ggz sociale mediawijsheid bij te brengen, zodat ze dat met regelmaat in de vorm van bijvoorbeeld een spel aan patiënten kunnen uitleggen.”

Reden waarom het volgens Piening lastig is om de zaak in beweging te krijgen, is omdat je er weinig over hoort. „Ouders zijn bang, ze schamen zich en willen tegelijkertijd hun zoon of dochter niet in een kwaad daglicht stellen. Ik niet, ik wil er alles aan gedaan hebben om mijn dochter en alle anderen te helpen.”

