Lees de Metro van 3 april nu al online

Twee gevallen van anti-homogeweld dit weekend in Dordrecht. Allereerst werd een man in elkaar geslagen na een afspraak via een homo-datingapp Grindr. Het slachtoffer raakte gewond en moest naar het ziekenhuis. Een tweede man wist, bij een soortgelijk incident een dag later, maar net aan zijn belagers te ontkomen.

De eerste man ging naar een parkeerterrein in Dordrecht om een man te ontmoeten. Toen hij daar aankwam, werd hij door een groep van zo'n zestien mannen in elkaar geslagen, schrijft het AD. Het slachtoffer loopt verwondingen op aan zijn gezicht en valt op zijn achterhoofd.

Een tweede man had in de nacht van zaterdag op zondag in Dordrecht ook een afspraak via Grindr. Volgens de politie werd hij daarbij "bijna mishandeld". Hij kon op tijd ontkomen en raakte verder niet gewond.

'Laffe daders'

De Dordtse burgemeester spreekt van 'laffe daders' en waarschuwt om 'alert te zijn met daten via apps en sites'.

De politie onderzoekt of er een verband is tussen beide incidenten en is op zoek naar getuigen.

Foutje gezien? Mail ons, we zijn je dankbaar