Help! Obers gezocht nu het mooi weer wordt

Terwijl wij de komende dagen de terrassen opzoeken om lekker te relaxen met een biertje en een bitterbal in de zon is het stressen voor de branche die dit mogelijk maakt.

Groot aanbod, weinig vraag

Het aanbod is groot en de vraag is schaars. Met een beetje economische basiskennis kan je hieruit concluderen dat wanneer je een baantje in de horeca zoekt, je aardig wat eisen kan stellen. „Uit recent onderzoek blijkt dat er 37 duizend horecavacatures openstaan”, vertelt woordvoerder Bernadet Naber van de Koninklijke Horeca Nederland (KHN). „Dit tekort is enorm en de vraag naar horecapersoneel zal voorlopig blijven stijgen. Er zijn tegenwoordig veel meer horecagelegenheden. Mensen ontbijten buiten de deur, lunchen ergens anders, dineren vaker in restaurants, borrelen op de vrijdagmiddag en gaan in de stad uit. Laat staan alle foodfestivals die meer en meer in opkomst zijn. Dit zorgt ervoor dat er horecamedewerkers nodig zijn.”

Minder sollicitaties

In de creatieve vrijplaats Roest Amsterdam vindt je alles voor een relaxte namiddag. Je kan borrelen op het terras, zonnen op het aangelegde strand of pootjebaden aan de gracht. Dat betekent voor de komende dagen dus topdrukte. Nadia Duinker, eigenaresse van Roest merkt dat er minder reactie is op de vraag naar personeel. „Het was de bedoeling om 1 mei open te gaan, maar met dit weer kan je natuurlijk niet achterblijven. En ja, dat betekent roosterstress. Vroeger kregen we altijd een overvloed aan sollicitaties binnen, dit is de afgelopen jaren wel echt verminderd.”

Eisen stellen

„In de winter nemen we over het algemeen minder personeel aan”, vervolgt Duinker. „Tijdens het voorjaar spitten we dan weer door de sollicitatiebrieven heen om te zorgen dat we op tijd genoeg personeel hebben. Wij hebben het geluk dat we gebruik kunnen maken van oproepkrachten en soms ook oud personeel. Als je dit niet kan als horecabedrijf dan is het wel even spannend tijdens deze dagen. Als sollicitant kan je dan natuurlijk het een en ander eisen en om meer loon vragen.”

Een structureel probleem

„Het personeelstekort is een structureel probleem”, stelt Naber. „Vooral de strandpaviljoens en cafés met terrassen zullen het in deze dagen extra moeilijk hebben. Maar het probleem speelt het hele jaar door. Een ander structureel probleem is dat het personeel vooral komt en gaat op de korte termijn. Om het personeel te behouden zullen de werkgever en werknemer dus in overleg moeten gaan. De werknemer kan bovenop de cao voorstellen om vier dagen te werken in plaats van vijf en een dag in het weekend vrij. De ander wil graag een hoger uurloon of doorgroeien in de horeca. In dat geval kan de werkgever bijvoorbeeld een horecacursus aanbieden.”

,,Zodra de zon schijnt is het terras ramvol.''

Lynn werkt sinds november in de bediening van een café bij station Amsterdam Amstel. Zij ervaart dat haar werkgever zich soepel opstelt. „Ze zijn heel makkelijk en er wordt rekening gehouden met mijn studie”, zegt zij. „Hierdoor kan ik zelf mijn rooster bepalen, dit was voor mij echt een pre. Ons team bestaat voornamelijk uit studenten, dus tijdens de zomermaanden hebben de meeste meer tijd om te werken. Dit is ook wel nodig, want zodra de zon schijnt is het terras ramvol.”

