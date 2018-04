Efteling duurste attractiepark van Nederland

In Nederland zijn er vele dagjes uit in vele verschillende prijscategorieën. De website Kortingscode besloot een vergelijkend warenonderzoek te wijden aan de entreeprijzen en parkeerkosten van verschillende Nederlandse attractieparken. Hierin werden 18 grote pretparken van Nederland, België en Duitsland meegenomen.

Wat bleek? De Efteling is het duurste uitje van Nederland. Een gezin dat bestaat uit twee volwassen en twee kinderen en de auto moet parkeren, besteedt 162 euro in het bekende sprookjesthemapark. Het entreebewijs van gemiddeld 37 euro, is de hoogste van ons land. Gemiddeld besteed een gezin zo'n 130 euro aan entree plus en een parkeerplaats bij het bezoeken van een attractiepark.

De prijzen van een dagje met het gezin per park ©Kortingscode.nl

Waar voor je geld

Het meest voordelige park van onderzoek is Plopsaland Indoor in Coevorden. Een entreeticket voor dit overdekte park in Drenthe kost 20 euro. Een dagje weg met het gezin komt hiermee uit op 89,96. Andere minder prijzige opties zijn Hellendoorn, Duinrell, Julianatoren, Drievliet en Slagharen (mits je het kaartje online koopt). Met entreeprijzen van tussen de 20 en 25 euro.

Nu zegt entreeprijs natuurlijk niet alles. Het ene park heeft immers veel meer attracties dan het andere of is een stuk ruimer opgezet. Daarom hebben de onderzoekers ook gekeken naar hoeveel euro je per attractie betaalt. Uit deze cijfers blijkt dat je bij Julianatoren de meeste variatie aan attracties krijgt voor je entreebewijs. Dit is 36 cent per ritje. Ook Duinrell is met 60 cent per attractie voordeliger te noemen dan gemiddeld. De Efteling is ook hier de duurste met 1,15 euro per attractie. De totaalervaring van randprogrammering, thematiek en achtbanen is hier niet in meegenomen.

Het bedrag dat je betaalt per attractie ©Kortingscode

Duitsland is duur

Toch is de Efteling niet het duurste dagje uit. Het Duitse achtbanenpark Phantasialand is met een entreeprijs van 47,50 bijna een tientje duurder dan het Brabantse sprookjesbos. Ook wanneer je met het hele gezin op pad wil, ben je in Duitsland het duurste uit. Zo kost een dagje naar Phantasialand 195 euro en naar Moviepark Germany 188 euro.

Tot slot werd er nog een tip gegeven over hoe je het beste kan besparen op een uitje naar een pretpark. Bij de meeste parken is je kaartje vooraf online bestellen aanzienlijk voordeliger dan deze pas bij de entree aan de kassa te kopen. Dit scheelt gemiddeld zo'n 19 euro per gezin. Bij Moviepark Germany is dit zelfs 16,50 per persoon.

Prijs aan de kassa versus prijs online voorverkoop ©Kortinscode

