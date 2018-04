Drop een zaadbom en maak de stad gezonder!

Drop een bom (van zaad) op de Wibautstraat of plant (semi) zelf een postzegelpark om de hoek. Tim de Broekert van De Gezonde Stad vertelt hoe ‘supertof’ duurzaam kan zijn. Jíj kan het ook, donderdagavond in The Student Hotel #jijmaaktdestad.

Vrolijk

Vroeger was hij gek op auto’s en wilde hij zelfs automonteur worden. Het kan verkeren. Nu doet Tim de Broekert (34) alles op de fiets en heeft-ie eigenlijk ‘helemaal niets meer met die dingen’. Het liefst zoeft-ie door het Westerpark. ,,Je wordt toch gewoon heel vrolijk van groen om je heen?” Op z’n gezicht siert een grote lach die er het hele interview bijna niet meer af gaat en als je hem vol enthousiasme hoort praten over duurzaam en circulair -woorden waar ondergetekende normaal gesproken allesbehalve opgewonden van raakt- en alles wat ‘er eigenlijk mee kan’, kan je bijna niet anders dan denken: Tim, i’m in!

Tastbaar

De in Eindhoven geboren Amsterdammer werkt bij De Gezonde Stad, de organisatie die ‘duurzaam’ -het door velen gebruikte woord voor alles dat maar enigszins naar groen en biologisch ruikt- tastbaar en toegankelijk maakt voor alle Amsterdammers, omdat het vergroenen van de stad volgens hen nog niet rap genoeg gaat. ,,Dat zie je terug in de resultaten van ons onderzoek De Gezonde Stad Monitor.”

Concreet

Tim is zo iemand die van concreet houdt en dan zeker niet op z’n Engels, want hij houdt juist van stenen ‘bestrijden’ met groen. Door de aanleg van postzegelparkjes bijvoorbeeld, een mooi Amsterdams semi doe-het-zelf-voorbeeld. Er zijn er al achttien in de stad, waarvan De Gezonde Stad een groot deel samen met buurtbewoners en de gemeente heeft aangelegd met het project Park om de Hoek. Zie je een versteend stuk in je straat of een schraal schoolplein om de hoek? Laat het hen weten, ,,en wie weet toveren we het samen om tot een minipark.” As he speaks, zijn ze bezig met een postzegelpark bij het Cygnus gymnasium in Oost en eentje bij de Vegastraat (,,zo heet die straat echt”) bij Tuindorp. De flexitariër fietste er laatst nog langs, ,,dat is ook echt een mooie geworden.”

Waardevol afval

Menig gezonde creatie is het resultaat van een middagje brainstormen met creatieve geesten, want dat doen Tim en zijn mede Gezonde Stadsgenoten graag om het duurzame proces te versnellen. Zo bedachten ze Zero Waste Lab waar Amsterdammers hun afval naartoe kunnen brengen en waar het vervolgens wordt gescheiden. Het Afval Energie Bedrijf maakt er nieuwe grondstoffen van, ,,en we werken samen met ondernemers als the Upcycledie er van alles van maakt, van wandtegel tot krukje.” Het afval scheiden en brengen is een echte quid pro quo: ,,Je krijgt een beloning in de vorm van muntjes die je inruilt voor korting bij ondernemers in de buurt zoals Eko Plaza of het lokale koffiezaakje, jouw afval is wat waard!”

D-woord

En ook Rooftop Revolution, dat inmiddels een stichting is geworden en als wens heeft om heel Amsterdam van een groen dak te voorzien. Goed voor de stadsflora en -fauna en tegen hitte, ,,en gewoon ook heel erg duurzaam.” Ja, hij gebruikt het d-woord heel erg vaak, bekent hij, ,,ik zou niet eens weten hoe vaak ik het in een week zeg!” Duurzaam zit nu eenmaal in z’n dna. Wat een synoniem zou kunnen zijn? Hij denkt even na. Groen misschien, of circulair... Hij schudt zijn hoofd, ,,wie een goeie weet, mag het zeggen!”

Postzegelpark dat al helemaal af is

Gezonde Tim

Van De Gezonde Stad even naar de gezonde Tim, want zelf doet hij ook allerlei projecten, zoals Stadsboeren waarmee hij moestuinen aanlegt, en in tegenstelling tot vele mede-ideeëngeniën, blijft het bij hem niet bij slechts ‘een goed idee’. ,,Ik houd ervan om het superconcreet te maken en dat is ook precies wat ik wil laten zien aan andere Amsterdammers: Heb je een idee, doe er wat mee. Het kan hier en ik breng graag mensen bij elkaar om samen aan de slag te gaan in onze stad.”

Samen de plantjes buiten zetten

Jij Maakt De Stad!

Als je met eigen ogen wil zien (en met je handen wil voelen en neus wil ruiken) hoe tastbaar en ook leuk duurzaam eigenlijk kan zijn, raadt Tim aan om donderdagavond naar Jij Maakt De Stad! te komen. In het The Student Hotel worden vijftien workshops georganiseerd en die zijn héél gevarieerd... Zo bestuif je de Wibautstraat door met The Pollinators een zaadbom te droppen, vis je met Plastic Whale een stukje Amstel leeg en meet je met Waag Society hoe de luchtkwaliteit in de straat is. Een kleine greep.

Ja!

Toch zitten we met z’n allen wel een beetje in een bubbel, beaamt hij. Omdat ‘vegans hier uit de grond schieten’ en op zo’n beetje elke straathoek een biologische winkel te vinden is, lijkt het soms de normaalste zaak van de wereld. Toch is er nog een grote slag te slaan en optimistische Tim gelooft dat events als Jij Maakt De Stad! het goede voorbeeld kunnen geven. ,,Het mooiste zou zijn wanneer mensen naar huis gaan met een gevoel dat nog zo lekker na blijft sudderen en dat ze de dag erna opstaan en denken: ja, ík maak de stad.”

De paden op, de lanen is tijdens de workshops van Jij Maakt De Stad!