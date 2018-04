De Vries emotioneel tijdens verhoor Holleeder-zaak

Misdaadverslaggever Peter R. de Vries stond maandag 9 april in de extra beveiligde rechtbank om te getuigen in de strafzaak tegen Willem Holleeder. De misdaadverslaggever sprak over zijn band met de zussen Astrid en Sonja Holleeder, de bedreiging van Willem Holleeder in 2013 en zijn vriendschap met Heineken-ontvoerder Cor van Hout.

Peter R. de Vries werd in de extra beveiligde rechtbank in Amsterdam als getuige ondervraagd, omdat hij zowel Willem Holleeder als een aantal van zijn vermeende slachtoffers goed kenden. Holleeder staat terecht voor verschillende moorden in de Amsterdamse onderwereld.

Band met Holleeders-zusters

Willem Holleeder beschuldigt de misdaadverslaggever ervan hem samen met de zussen Astrid en Sonja erin geluisd te hebben waar het gaat om een verklaring dat hij afziet van de rechten op het boek en de film over de ontvoering van Heineken en diens chauffeur Doderer. De Vries heeft gezegd dat hij Astrid Holleeder alleen een aantal schrijftips heeft gegeven. Daarna is ze zelfstandig doorgegaan.

Lees verder na deze advertentie Add Arrow

Vriendschap Cor van Hout

Peter R. de Vries raakte in de jaren 80 bevriend met Heinekenontvoerder Cor van Hout. Peter R. de Vries onderhield na de moord op Cor van Hout in 2003 ,,berekenend' contact met Willem Holleeder. Hij wilde ,,niet meegaan" in wat iedereen riep over de mogelijke rol van 'de Neus' bij de gewelddadige dood van Van Hout, maar sloot ook zijn ogen niet voor de mogelijkheid dat hij te maken had met de moordenaar van zijn vriend.

Een maand voor zijn dood vroeg Van Hout aan de misdaadverslaggever of hij voor zijn kinderen wilde zorgen, mocht hem iets overkomen. ,,Ik vind dat nog steeds moeilijk om te vertellen", zei De Vries

Peter R. De Vries heeft steeds meer aanwijzingen gekregen waardoor hij Holleeder als verdachte ziet van de moord van Cor van Hout.

,,Ik ga niet zeggen dat ik er 100 % van overtuigd ben dat hij het heeft gedaan, maar ik heb in de loop der jaren steeds meer aanwijzigingen gekregen, waardoor ik ben gaan denken dat hij een reële optie is, zei Peter. R. de Vries vandaag in de rechtbank, meldt NOS.

,,Keep your friends close, but keep your enemies closer", aldus de misdaadverslaggever tijdens zijn ondervraging door de verdediging van Willem Holleeder. ,,Ik was goed bevriend met Van Hout, die was gebrouilleerd met Holleeder. Het was zaak enigszins in de buurt van Holleeder te zijn." Voor zijn veiligheid, maar ook professioneel gezien, zei hij. ,,Als misdaadverslaggever had ik er ook belang bij."

Hard aan toe

Toen De Vries vertelde dat hij van een kennis had gehoord dat Holleeder een vriendin in elkaar zou hebben geslagen, schoot Holleeder in de lach en noemde hij De Vries 'sukkel'. Hier bleef het niet bij, want Holleeder beschuldigde De Vries er ook van dat hij 'met iedereen in bed zou liggen.' De Vries noemde een voorbeeld uit de jaren 80, toen de misdaadverslaggever en Holleeders toenmalige 'vriendin Beppie' een luchtig gesprekje voerden.

Cor van Hout zou destijds hebben gewaarschuwd dat De Vries maar beter niet meer kon praten met Beppie, Holleeder zou dat niet trekken. Volgens Holleeder zou hij Beppie alleen ‘van brieven schrijven’. Het was de tweede dag dat hij haar in het echt zag. Waarop De Vries reageerde met: ,,maar je lag er wel mee in bed."

Holleeder antwoordde direct met: ,,Jij ligt met iedereen in bed."

Op 18 mei staat de volgende zitting in het proces-Holleeder op het programma. De onderzoeksrechter houdt in de tussentijd verhoren.

Foutje gezien? Mail ons, we zijn je dankbaar