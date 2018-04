Dak van tankstation A58 ingestort

Het dak van een Total tankstation bij 's-Heer Arendskerke (tussen Goes en Middelburg) is maandagnacht volledig ingestort. De schade is enorm, maar op het moment dat het dak instortte waren er gelukkig geen mensen aanwezig.

Het dak van het tankstation in Zeeland is in het midden geknakt en raakt de grond. Hoe het tankstation is ingestort is nog niet bekend.

De pompinstallaties raakten beschadigd door de brokstukken. De brandweer is naar het pompstation gekomen, maar er was geen explosiegevaar. Voor de veiligheid is wel de omgeving van het pompstation afgezet. De parkeerplaats bij het pompstation kan inmiddels wel weer bezocht worden. Het pompstation is voorlopig echter gesloten.

