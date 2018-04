'Bye Bye Facebook is begin aftakeling social media'

Veel van zijn vrienden haalden hun schouders op toen Erik Daems maandagmiddag rond 14:00 uur zijn Facebookprofiel verwijderde. Boeiend. Maar zijn moeder vroeg wel gelijk hoe ze nu dingen met hem moet delen. Daems lachend: „Ik woon nog thuis, dus dat lijkt me geen probleem.”

De 22-jarige student Digitale Media & Communicatie maakte zonder blikken of blozen een eind aan zijn leven op Facebook. Hij deed er toch al niet meer al te veel mee. „Ik gebruikte het eigenlijk alleen maar om me aan te melden voor evenementen en verjaardagen bij te houden. Al die berichten van ex-klasgenoten van de middelbare school interesseerden me niet. Zondag met Lubach was het laatste zetje dat ik nodig had.”

'Kutbedrijf'

In de laatste aflevering van het tv-programma riep Arjen Lubach de kijkers op hun Facebookaccount te killen, omdat het een ‘kutbedrijf is dat jouw gegevens doorverkoopt aan andere partijen om er zelf rijk van te worden’. Hij hoopt dat er woensdagavond om 20:00 uur massaal gehoor aan wordt gegeven. Uiteraard is er op Facebook een evenement – Bye Bye Facebook – voor aangemaakt, maar dat is erg moeilijk te vinden voor gebruikers van het platform van Mark Zuckerberg.

Lees verder na deze advertentie Add Arrow

Daems merkt om zich heen dat veel vrienden en studiegenoten ook van Facebook zijn gegaan of dat nog gaan doen. „Mijn leeftijdsgenoten kunnen best zonder Facebook en hebben genoeg aan Instagram of Snapchat. Zelf gebruik ik alleen dat laatste. Niet zozeer om foto’s of filmpjes te delen, maar om met vrienden te communiceren zoals op WhatsApp. Dat is allemaal wat vluchtiger dan berichten en foto’s op Instagram. Ik heb laatst een essay geschreven over social media en daaruit bleek maar weer dat ouderen Facebook hebben overgenomen. Daarom is het voor jongeren makkelijker om afscheid te nemen.”

Tóch advertenties

De 21-jarige Robert Versteeg wacht nog even tot woensdag 20:00 uur voordat hij de stekker uit zijn account trekt. Ook bij hem zat dat er al een tijdje aan te komen. „Via Facebook had ik contact met mensen die ik in het echte leven nooit meer spreek. Gek eigenlijk, dat je iets doet dat je eigenlijk niet interesseert. Toch zal dat voor mensen de grootste stap zijn: hoe blijf ik dan in contact met al die mensen? Maar het is allemaal veel te commercieel geworden op Facebook. Ik gebruik al jaren adblockers maar de bedrijfjes daarachter worden door Facebook omgekocht, zodat er tóch advertenties op mijn tijdlijn verschijnen. En het zegt genoeg dat Bye Bye Facebook bijna niet te vinden is op Facebook. Voor mij een extra reden om ermee te stoppen. Dit kan wel eens het begin van de aftakeling van social media zijn.”

Voor de meesten zal het in het begin wennen zijn om het zonder Facebook te moeten doen. Zo typt Daems automatisch in zijn internetbrowser de ‘f’, omdat hij dat altijd deed om naar Facebook te gaan. „De eerste week is het vreemd, maar daarna wordt het er alleen maar leuker op”, zegt Gaby Tasseron, die anderhalf jaar geleden al afscheid nam van Facebook.

Café

„Dat had niets met privacy te maken, maar op een ochtend bedacht ik me dat ik mijn tijd beter kon besteden aan andere zaken. Voordat ik mijn account sloot, heb ik telefoonnummers gevraagd aan de mensen met wie ik écht contact wilde houden. Van de 300 Facebookvrienden waren dat er ongeveer tien. Die zie ik nu thuis of in het café en dat is veel leuker dan online. Ik heb ooit wel eens gedacht om een nieuw account aan te maken, maar als je er goed over nadenkt mis je er helemaal niets aan.”

Foutje gezien? Mail ons, we zijn je dankbaar