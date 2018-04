Boetes voor student door onduidelijke afstudeerdatum

Het College voor de Rechten van de Mens heeft zich uitgesproken over het kabinetsplan waardoor mensen met een beperking soms minder dan het minimumloon betaald krijgen. Zij vinden dat dit plan in strijd is met de mensenrechten.

In dat plan hoeven werkgevers alleen loon te betalen over het deel dat iemand productief is. De maatregel maakt zaken simpeler voor werkgevers en het scheelt ze bijvoorbeeld administratie.

Gelijke behandeling

Maar het college wijst erop dat dit plan niet in overeenstemming is met het recht op gelijke behandeling. Mensen met een beperking kunnen in de nieuwe opzet niet meer verdienen dan het minimumloon. En de regeling zorgt er ook voor dat ze minder pensioen kunnen opbouwen en minder WW ontvangen als ze hun baan verliezen. Dat is een achteruitgang in rechten van mensen met een arbeidsbeperking, schrijft Adriana van Dooijeweert, voorzitter van het College voor de Rechten van de Mens, in een brief aan de Tweede Kamer.

De linkse oppositie in de Kamer is blij met de uitspraak van het college, zij zien dat als een steun in de rug. „Deze reactie kan het kabinet niet zomaar naast zich neer leggen'', zegt Tweede Kamerlid Linda Voortman (GroenLinks). Volgens SP-leider Lilian Marijnissen „kraakt het college het absurde kabinetsplan''. „Het minimumloon is er ook niet voor niets, daar wijk je in een beschaafd land niet van af.'' PvdA'er Gijs van Dijk noemt de uitspraak „duidelijk: van tafel dat plan''.

Petitie

De in een rolstoel zittende Noortje van Lith uit Roosendaal deelde op Facebook een brief die zij schreef aan minister-president Rutte. Lith is een online petitie begonnen tegen de plannen. Inmiddels hebben ruim 70.000 mensen die petitie ondertekend. Volgens de petitie zou „dit plan om werkgevers te 'ontlasten' zorgen voor ongelijke kansen voor mensen met een beperking en zorgt het ervoor dat hoe hard zij ook werken, zij nooit een volwaardig loon zullen krijgen of een pensioen op kunnen bouwen. Dit druist in tegen artikel 1 en het VN-verdrag voor mensen met een beperking."

Volgens staatssecretaris Tamara van Ark (Sociale Zaken) zou werken door het nieuwe plan juist lonender worden, schrijft het AD. Doordat elk uur dat extra wordt gewerkt, leidt tot een hogere aanvullende uitkering die door de gemeente wordt betaald. De meeste arbeidsgehandicapten die met dispensatie aan het werk komen gaan er volgens haar op vooruit.

Mensen die met dispensatie aan het werk gaan krijgen tijdelijk minder betaald van hun werkgever, omdat ze minder kunnen dan hun gezonde collega's. Een voorwaarde voor deze dispensatie is dat de werknemer een Wajong-uitkering heeft.

