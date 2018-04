Bijna 25 graden op warmste 8 april ooit gemeten

Je zoon die de cel in moet, dat is voor veel ouders al een grote nachtmerrie. Maar voor moeder Meryem was het niet de enige nachtmerrie die uitkwam toen zij het telefoontje over de arrestatie van haar 19-jarige zoon kreeg. Meryem werd vanwege de fout van haar zoon ook nog eens haar eigen woning uitgezet.

Dubbel straf

Meryem was in Turkije toen ze het telefoontje over haar zoon kreeg. Hij had drugs verstopt in hun huis in Schiedam waar ze samen woonden. Ondanks dat Meryems zoon een aantal maanden de cel in moest, zette de burgemeester haar alsnog het huis uit. „Het is bizar, want de zoon heeft zijn straf uitgezeten en toch krijgt Meryem nog een aparte straf door sluiting van haar huis. Zij boet nu voor de fout van haar zoon”, vertelt haar advocaat tegen de NOS.

Burgemeesters krijgen de laatste jaren steeds meer bevoegdheden om drugsoverlast aan te pakken. Eén van die bevoegdheden is dat ze bij de vondst van drugs een pand een paar maanden kunnen sluiten.

Niet meer welkom

De burgemeester besloot daarom de woning van Meryem voor achttien maanden te sluiten en haar eruit te zetten. Dat laatste kan alleen als er ook sprake is van overlast. Volgens Meryems advocaat was dat hier niet het geval. Er was zelfs een handtekeningenactie van buren gaande om Meryem weer terug in haar huis te krijgen. Haar advocaat maakte bezwaar tegen de beslissing van de burgemeester en de rechter maakte er uiteindelijk negen in plaats van achttien maanden van.

Ook de woonstichting wil Meryem niet meer het huis in hebben. Van de rechter mag ze 18 april weer haar huis in, maar de woonstichting gaat een kort geding aanspannen als ze terug haar woning in gaat. En dat terwijl Meryem ondertussen wel haar huur door betaalt, omdat ze dat wettelijk verplicht is.

Meryem is niet de echte naam van de vrouw in dit artikel. Zij wilde graag anoniem blijven, meldt de NOS.

