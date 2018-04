Barbecueën in het park - wat zijn precies de regels?

Waarom koken als de zon schijnt? Voor wie niet gezegend is met een flinke achtertuin is een stadspark de perfecte gelegenheid om de barbecue aan te steken, een biertje te drinken, een balletje te trappen en bij te praten. Er is echter een nadeel: het geeft ontzettend veel zooi. Zo was het Vroesenpark in Rotterdam na een warme dag één grote vuilnisbelt.

Barbecueën en alcohol gebruiken is in veel stadsparken in de grote steden toegestaan. Maar in welke stad mag je nou wel en niet je vleesje grillen? En wat zijn nou precies de regels?

Amsterdam

Barbecueën is in Amsterdam toegestaan, maar niet in ieder park. Zo is er bijvoorbeeld sinds 1 maart 2017 een algeheel barbecueverbod in het Vondelpark. Ben je toch zo eigenwijs om je vlees te grillen? Dan riskeer je een boete van negentig euro. In Amsterdam verschillen de regels voor het barbecueën per park. In sommige parken is het dus verboden, in andere parken is het juist weer toegestaan en er zijn ook parken met speciaal daarvoor aangewezen plekken. Hier een handig overzichtje.

Utrecht

In Utrecht zit je helemaal goed. Je mag hier in ieder park barbecueën of picknicken. De meeste parken hebben ook speciale barbecuekolenbakken, waar je na afloop je hete kolen in kunt werpen. Er gelden wel bepaalde regels. Zo mag je de barbecue niet rechtstreeks op het gras plaatsen en je moet (logischerwijs) na afloop alles weer opruimen. In bepaalde parken zijn er daarom ondergrondse containers te vinden.

Den Haag

In Den Haag zijn er speciale barbecueplekken aangewezen in het Westbroekpark, Madestein, Vlaskamp, Zuiderpark en de Uithof. Het is verboden om te barbecueën in De Japanse Tuin, het Rosarium en park de Verademing. Ook hier geen barbecue rechtstreeks op het gras en je bent verplicht om alles weer op te ruimen.

Barbecuen in Rotterdam. Foto: ANP

Rotterdam

Barbecueën in de open lucht is op de meeste plekken in Rotterdam toegestaan, maar sommige plekken hebben speciaal ingerichte barbecuezones. Ook hier zijn weer regels die gehanteerd moeten worden om het allemaal soepel te laten verlopen. Zo mag de barbecue niet rechtstreeks op het gras staan (20 cm verschil) en moet je minstens 2 meter afstand houden van bomen en struiken. Hete kolen moet je in de daarvoor bestemde bakken plaatsen en open vuur is verboden. En (heb je ‘m weer) laat je plek te allen tijde netjes achter.

Een woordvoerder van Rotterdam laat weten aan RTV Rijnmond: „Met mooi weer is het nu eenmaal druk in het park. Dus we zetten 's ochtends extra teams in die de rommel opruimen. Maar het blijft jammer dat Rotterdammers zelf zoveel rommel maken. Het zou wel fijn zijn als we het met zijn allen kunnen opruimen."

Zitten aan het einde van de dag alle vuilnisbakken vol? Laat de zak dan niet naast de vuilnisbak staan, maar neem het mee naar huis en gooi het daar weg.

Foutje gezien? Mail ons, we zijn je dankbaar