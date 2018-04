Actiegroep wil grote grazers weghalen uit gebied

Het kabinet is bezig met een plan om rookruimtes in de horeca niet langer toe te staan. Dit zal echter niet per direct zijn, maar er moet een overgangstermijn van twee jaar komen. Staatssecretaris Paul Blokhuis van Volksgezondheid wil met deze overgangsperiode de financiële schade voor ondernemers beperken. Dit melden insiders aan De Telegraaf.

Dit bordje zal binnen twee jaar vervangen worden ©ANP

Uitspraak

Stichting Clean Air Nederland drong aan op het verbod van rookruimtes in de horeca. Deze anti-rookorganisatie spande in 2016 een rechtszaak aan tegen de Nederlandse staat. Zij meenden dat het toestaan van rookruimtes in kroegen, café's en nachtclubs in strijd was met het algehele rookverbod dat voor alle horecagelegenheden geldt. De rechter was het in eerste instantie niet eens met Clean Air Nederland, maar na een hoger beroep verloor de staat de zaak en werd CAN door het hof in gelijk gesteld.

Het hof sprak uit dat niet-rokers bij de aanwezigheid van een rookruimte sociale druk kunnen voelen om zich toch in de rookhok te begeven. Ook maakte Nederland een afspraak met de Wereldgezondheidsorganisatie WHO. Hierin werd vastgelegd dat de Nederlandse overheid meer moest doen om tabaksrook in de publieke ruimtes te voorkomen. Deze uitspraak werd medio februari gedaan door het hoger gerechtshof in Den Haag.

In cassatie

De Nederlandse staat is volgens de insiders wel van plan om de zaak voor te laten komen bij de Raad van State. Door in cassatie te gaan, wordt er tijd gewonnen om de door de staatssecretaris gewenste overgangsperiode mogelijk te maken. Het kabinet is voornemens om de horeca volledig rookvrij te maken. Een definitief besluit is hierover echter nog niet genomen.

Horecaondernemers die in de afgelopen jaren hebben geïnvesteerd in een overdekte rookvoorziening in hun pand worden met deze overgangsregeling ontzien. Een abrupt verbod zou hen onevenredig hard raken.

Clean Air Nederland wil niet alleen rookruimtes in de horeca verbieden. Zij willen ook dat een sigaret opsteken op het terras, bij sportclubs, bij speeltuinen en op andere openbare plekken tot het verleden gaat behoren. Roken in de horeca mag al sinds 1 juli 2008 niet meer.

