Achtstegroepers minder goed in gym dan 10 jaar terug

Het voelt als zomer in Nederland! En dat is heerlijk, tot je achterblijft in een bloedhete auto. Ondanks de vele, aanhoudende waarschuwingen van politie en verschillende media vergeten sommige mensen nog steeds hun huisdieren of zelfs kinderen in de auto.

De politie in het Amsterdamse Diemen is hierdoor donderdag in actie gekomen. Zij hebben daar een jonge bouvier uit een dichte cabrio bevrijd. De auto waar de hond in zat stond in het zonnetje geparkeerd terwijl het buiten 28 graden was.

Een oplettende voorbijganger zag het zielige dier in de auto zitten en belde de politie. Die kwamen op de melding af en hebben de hond bevrijd. Dat ging volgens hun Facebookbericht niet zonder slag of stoot. Ze hebben de ruit van de auto moeten breken. Dat doen ze overigens niet standaard, maar alleen als er geen tijd is om op de politiekraan te wachten. In sommige gevallen kan de auto dan schadevrij worden opengemaakt, maar als het niet goed lijkt te gaan met het dier is de auto een bijzaak.

De politie waarschuwt in het bericht nog maar een keer voor de snel stijgende temperaturen in auto’s. „Laat uw dieren of kinderen niet in de auto achter met temperaturen boven de 15 graden!”

De eigenaar van het hondje krijgt een proces-verbaal, de rekening van de Dierenambulance Amsterdam en zal zelf opdraaien voor de kosten van de ingeslagen ruit.

