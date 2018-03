Wat drijft iemand om anderen te begluren?

Er lijkt een behoorlijke beerput open te gaan van sauna’s waar videobeelden zijn opgenomen, die vervolgens opduiken op sekssites als Xhamster.

Sauna

Het begon met de Nederlandse handbalsters die in een sauna in het Gelderse Nederasselt werden gefilmd terwijl ze zich aan het omkleden waren voor een ontspannen dagje. Al snel volgde het bericht dat ook beelden van een sauna in Drenthe op de pornosite waren te vinden. En in België pakte de politie deze week een man op die op het sportcomplex van de hogeschool HoGent douchende vrouwen had gefilmd.

Exterieur van Sauna & Beauty Oase. Bij een doorzoeking van de sauna heeft de politie een verborgen camera en het bijbehorende computersysteem in beslag genomen.

Fantasie

Wat drijft deze mensen? Waarom kicken ze op beelden van naakte mensen die iets onschuldigs doen als zich omkleden of douchen? „Er worden geen seksuele handelingen verricht, maar voor sommige mensen heeft het natuurlijk wel iets seksueels. Seksualiteit is veel meer dan alleen seks bedrijven”, zegt seksuologe José van Tiggelen. „Het gaat om iets dat erotiseert, iets dat de fantasie prikkelt. En ik kan me goed voorstellen dat dat in dit geval aan de hand is. Vroeger kocht men pornoblaadjes, maar dat is niet meer van deze tijd, dus wordt er naar andere manieren gezocht om bijvoorbeeld het verlangen naar naakt te bevredigen. Daar is op zich niets mis mee, maar de manier waarop het nu in bijvoorbeeld de sauna’s is gebeurd, is uiteraard heel erg dubieus.”

Ook seksuologe Margreet van der Kolk benadrukt dat voyeurisme een normale seksuele voorkeur is. „Iedereen heeft een ander idee van wat leuk is op het gebied van seks en voyeurisme is er daar een van. Jij vindt het wellicht leuk om naar mooie vrouwen te kijken en ik naar leuke mannen, daar is niets mis mee. Voyeurisme kan leuk zijn, maar het gaat mis als de wet wordt overtreden en er schade wordt aangericht. En dat is in het geval van de sauna het geval. Je ziet het ook vaak op campings waar onder de hokjes door wordt gekeken als meisjes of vrouwen staan te douchen. Want het zijn vaak vrouwen die het slachtoffer zijn van mannen die niet empathisch genoeg zijn om zich in de situatie van de ander te kunnen verplaatsen of zelfs een psychiatrische aandoening hebben.”

Big Brother

Lies van Dalen, seksuologe uit Rotterdam, ervaart in de praktijk dat voyeurisme soms voortkomt uit een gebrek aan aandacht op seksueel gebied of uit een relatie waarin de verhoudingen niet helemaal op orde zijn. „Stel dat je van kijken naar naakt houdt, maar je partner vindt dat niet goed, dan kan het zijn dat je je tekort gedaan voelt en je het op een andere manier gaat zoeken. Dat dat in dit geval via camera’s in een sauna gebeurt, zou ik crimineel willen noemen.”

De eigenaar van de sauna in Nederasselt liet vorige week weten dat het camerasysteem was gehackt, waardoor derden er met het materiaal aan de haal konden gaan. Van Tiggelen: „We leven in een wereld van controle en beveiliging via camera’s. Of je nu in de auto zit, in een winkel loopt of in de sauna zit; overal worden beelden van je gemaakt. Big brother is watching you. Beelden zijn dus voorradig, daardoor is de verleiding groot om daar misbruik van te maken. De een haalt zijn prikkels uit muziek of de natuur, de ander uit foto’s of video’s. Iedereen is daarin verschillend. Een wereld zonder camera’s is ondenkbaar, maar misschien moet er beter worden nagedacht over hoe dergelijke systemen beter beveiligd kunnen worden. Ik ben geen technicus, maar dat lijkt me een groot deel van de oplossing van dit probleem.”

