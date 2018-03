Vrouw in Groningen in eigen huis verkracht

#DeleteFacebook is trending. Veel mensen boos zijn waarop Facebook met hun gegevens omspringt. ‘Ik wil best delen, maar niet meer via Facebook.’

Gedoe

Thijs Wolters zit al elf jaar op Facebook, maar komende zondagmiddag heeft hij vrijgehouden om zijn account te wissen. „Dat schijnt een heel gedoe te worden, want er wordt geadviseerd om al je posts afzonderlijk eraf te halen en ik wil al mijn foto’s downloaden voordat ik mijn account delete.”

Facebook kampt met de ergste crisis sinds het bedrijf veertien jaar geleden werd opgericht door Mark Zuckerberg. Deze week werd onthuld dat het bedrijf Cambridge Analytica de gegevens van 50 miljoen gebruikers wist buit te maken en in te zetten voor de campagne van Donald Trump. Het is volgens veel critici, onder hen Whatsapp-oprichter Brina Acton die onlangs zijn bedrijf nog verkocht aan Zuckerberg, dan ook hoog tijd om Facebook te deleten. Via de oproep #DeleteFacebook hopen ze dat zoveel mensen hun voorbeeld zullen volgen.

Schijnregie

„Ik wil niet meer bijdragen aan Facebook”, zegt Wolters die gehoor geeft aan die oproep. „Als een product gratis is, ben jezelf het product wordt er vaak gezegd. Dat is niet erg als je er zelf achter staat. Maar ik sta niet meer achter Facebook nu blijkt hoe zij met mijn gegevens omgaan.”

Zelf geeft Wolters de voorkeur aan Twitter. „Ik heb ook niks te verbergen, aangezien ik alles deel op Twitter. Maar Twitter is duidelijk: alles wat je post is voor iedereen zichtbaar. Facebook daarentegen biedt allemaal functies en instellingen aan die zogenaamd je privacy beschermen. Ze doen net of jij de regie in handen hebt, maar ondertussen glippen al mijn gegevens weg door de achterdeur.”

Verwijt

Want hoewel Facebook niet zelf illegaal gegevens verzamelde kun je het bedrijf wel verwijten dat het niet goed heeft opgelet. „Facebook had het verzamelen van gegevens wel verboden, maar niet technisch onmogelijk gemaakt”, aldus NOS-techredacteur Nando Kasteleijn in een speciale Q&A over Facebook op – oh ironie – Facebook. „Dat wijst er op dat Facebook de controle over het eigen platform een beetje was kwijtgeraakt.”

Het gaat al een tijdje niet zo lekker met Facebook. De gratis sociaalnetwerksite komt steeds vaker in het nieuws omdat het telkens op het randje van de privacy-wetgeving opereert. In de EU is Facebook al meerdere malen op de vingers getikt, maar ook gebruikers zelf gaan steeds minder akkoord met de verkwanseling van hun privacy. „Je kunt nu twee dingen doen: ik kan mij Facebookaccount de-activeren of helemaal wissen”, aldus Wolters. „Maar met die eerste optie blijft je account gewoon bestaan. Dat houdt in, dat als ik aan het surfen ben op internet, mijn gedrag nog steeds wordt bijgehouden aangezien bijna elke website een ‘Facebookdeelknopje’ heeft.”

Nutteloos

Maar heeft het daadwerkelijk zin om Facebook te deleten? Kenners denken van niet. „Twee miljard mensen zitten op Facebook”, aldus Kasteleijn tijdens de Q&A. „Dat is de halve wereld. Dat er honderdduizenden mensen, misschien zijn het er een paar miljoen, met Facebook stoppen zal niet veel uitmaken. Daarnaast moet je beseffen dat als je Facebook verwijdert, maar niet de apps die eraan gekoppeld zijn, je gegevens beschikbaar blijven.”

„Ik weet ook wel dat het nutteloos is”, zegt Wolters. „Ook omdat ik nog blijf Whatsappen en mijn Instagramaccount houd. Die vallen ook onder Facebook. Daarnaast maak ik gebruik van een boel Googlediensten die elke seconde op de meter precies bijhouden waar ik ben. Ook heeft Google mijn mailverkeer, weet het welke afspraken ik maak. Toch ga ik daarmee door. Je zou dus kunnen zeggen dat ik Facebook net zo goed zou kunnen blijven gebruiken, maar ik denk dat het goed is om een teken af te geven: ‘ik wil best dingen delen, maar met jullie niet meer.’ Het is dan ook puur symboolpolitiek wat ik doe. Ik stop met een dataverzamelaar, maar ik ga er met een stuk of negen door waarvan er twee ook nog eens gelinkt zijn aan Facebook. Maar wat voor alternatieven zijn er voor Whatsapp? Ik zou heel graag Signal willen gebruiken, waarbij je berichten worden versleuteld en niemand kan meelezen. Maar ja, tien procent van mijn contacten heeft Signal. De rest niet. Gebruiksgemak zorgt er dus voor dat ik van twee Facebookdiensten toch gebruik blijf maken.”