'Voorkomen is beter dan genezen, zeker op het spoor'

Wanneer je met de trein reist, is het altijd maar de vraag of je wel op tijd aankomt. Met een beetje pech krijg je te maken met een sein- of wisselstoring of andere obstakels. Afgelopen weken was het raak in onder meer de regio Rotterdam en Noord-Brabant. Toch had de obstructie op het spoor veel erger kunnen zijn, zo stelt ProRail.

Met een nieuwe innovatieve werkmethode heeft de spoorwegbeheerder in het afgelopen half jaar samen met aannemers een aantal zeer complexe storingen weten te verhelpen zonder dat de reiziger hier last van had.

Nachtwerk

Hoewel vertragingen nog steeds niet zijn uit te sluiten, heeft ProRail een aantal storingen weten te voorkomen rond knooppunt Gouda en op de drukke intercitytrajecten tussen Amsterdam-Eindhoven en Amsterdam-Rotterdam. Op het eerstgenoemde traject rijdt sinds de invoering van de nieuwe dienstregeling elke tien minuten een trein zodat er zogenaamd 'spoorboekloos' gereden kan worden. Dit is voor de reiziger erg prettig, maar logistiek gezien een grote uitdaging.

„In de nacht van vrijdag 23 op zaterdag 24 februari was het raak op station Gouda. Door adequaat ingrijpen van ProRail en de bedrijven waarmee zij samenwerkten, kon deze verstoring worden verholpen in de nacht. Door de defecten 's nachts te herstellen, is voorkomen dat de ochtendspits hinder ondervond", stelt Coen van Kranenburg van ProRail. .

„Toen er halverwege januari een vergelijkbare verstoring was rond knooppunt Gouda, kon er minder snel worden gehandeld. De nieuwe methode was toen nog niet geïmplementeerd. Deze verstoring had grote gevolgen; 130 treinritten werden geschrapt en er waren ruim honderd treinen vertraagd. Dit soort verstoringen komen tientallen keren voor in Nederland. En hoewel de hinder voor de reizigers per situatie verschilt, is het natuurlijk altijd beter om het helemaal te voorkomen."

Hoge verwachtingen

ProRail verwacht veel van de nieuwe methode. „Het is noodzakelijk dat storingen snel verholpen worden vanwege het feit dat er steeds meer treinen gaan rijden op het Nederlandse spoor", aldus Van Kranenburg. „We zien dat een kleine storing steeds vaker voor meer problemen zorgt. Dit zorgt ervoor dat treinritten komen te vervallen."

Deze flexibele reparatiemethode is onderdeel van de nieuwe aanpak van de spoorbeheerder. „Tot nu toe losten we problemen vaak op door treinen tijdelijk langzamer te laten rijden op de getroffen plaatsen. Dit is echter geen oplossing omdat je hiermee alleen maar meer vertraging en dus hinder voor de reiziger veroorzaakt. Het belangrijkste uitgangspunt van de nieuwe methode is dat reparaties sneller zullen worden uitgevoerd", stelt de woordvoerder.

Van Kranenburg: „Innovaties moeten ervoor zorgen dat het Nederlandse spoor zo min mogelijk vertragingen kent. Belangrijke voorbeelden hiervan zijn speciale opklaphekken en onderhoudstreinen met geïntegreerde afschermingen. Deze kunnen heel snel worden klaargezet om op het ene spoor een reparatie uit te voeren terwijl er op het spoor ernaast treinen kunnen blijven rijden. Dit moet de vertragingen bij werkzaamheden met 40 procent terugdringen."

Niet alleen innovatie op het gebied van reparaties moet vertragingen meer gaan voorkomen. ProRail werkt sinds een aantal jaar met zogenaamde 'slimme wissels'. „Deze slimme wissels hebben het aantal techniekstoringen sinds 2013 met 22 procent verminderd."

