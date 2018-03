Volgend jaar vlieg je over alle files heen

Je mag tijdens het rijden je mobiele telefoon aanraken terwijl deze in een houder zit. Die beslissing is vandaag genomen in het gerechtshof in Leeuwarden. Tot nu toe was het vrij vaag wat je precies wel en niet mag doen met je smartphone in de auto.

Bellen is uiteraard verboden en ook het vasthouden van je mobiele telefoon is uit den boze, maar smartphones kunnen vanuit de houder nog prima worden bediend. Mag dat eigenlijk? Nieuwe richtlijnen waren absoluut nodig en zijn nu gevormd door een zaak over een verkeersboete.

De kwestie draait om een automobilist die in Sneek een boete van 230 euro had gekregen omdat hij een mobieltje bediende. Zijn telefoon zat in een handsfreehouder. Hij stapte naar de kantonrechter. Die oordeelde dat aanraken gelijk staat aan het vasthouden van een telefoon, wat verboden is. Het hof is het daar niet mee eens.

Wat is strafbaar?

De bestuurder en het Openbaar Ministerie waren in beroep gegaan. Het OM wilde een duidelijker beeld van wat strafbaar is bij het gebruik van mobieltjes achter het stuur, mede omdat veel veel mensen navigatie-apps op hun telefoon hebben.

Ook zat het OM nog met vraagtekens over het gebruik van andere apparatuur zoals navigatiesystemen. Daar heeft het hof nu opheldering over gegeven.

