'Veel mensen zien slaap als tussendoortje'

We hebben massaal slaapproblemen, blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS die vrijdag gepubliceerd werden. Eén op de vijf Nederlanders boven de 12 jaar geeft aan dat zij moeilijk in slaap vallen of juist te vroeg wakker worden.

Keertje wakker

Wie herkent het niet: je ligt allemaal wel een keertje wakker, terwijl je eigenlijk in diepe rust zou moeten zijn omdat je morgen weer vroeg moet beginnen met werken. Dat is voor een keertje niet erg, maar voor 20 procent van de Nederlanders geldt dit regelmatig, als we de nieuwste cijfers over slaapproblemen van het CBS moeten geloven. 10 procent van de ondervraagden meldt zelfs veel of héél veel slaapproblemen te hebben.

Best zorgwekkend, vindt ook Tanja Traag, woordvoerster van het onderzoek. ,,Eén van de dingen die we namelijk ook onderzocht hebben is wat voor effect het gebrek aan slaap of de problemen om in slaap te komen hebben op bijvoorbeeld werkzaamheden. 41 procent van de ondervraagden gaf daarbij aan belemmerd te worden tijdens hun dagelijkse bezigheden omdat zij bijvoorbeeld niet of minder geconcentreerd waren, of vergeetachtiger werden. En voor de mensen die véél slaapproblemen hadden is dat zelfs 57 procent!”

'Slaap wordt vergeten'

,,Logisch”, zegt Kees Kwakman, oprichter van Slaapcoach.nl, ,,Slaap is heel belangrijk om te herstellen. Niet alleen lichamelijk, maar ook geestelijk. En dat is vaak wat tegenwoordig vergeten wordt.”

Kwakman doelt daarmee op de grootste oorzaak van slaapproblemen van dit moment volgens hem: de 24-uurs maatschappij. ,,Veel mensen zien slapen als iets wat tussendoor moet. We gaan maar door met werken, leuke dingen doen, online zijn… en oja; je moet ook nog slapen. Dat geeft ontzettend veel problemen, want juist die gedachte over slaap is al ‘verkeerd’. Slaap is niet iets wat je tussendoor doet, het is een essentieel onderdeel van je leven om gezond te blijven.”

Gezondheidszorg

Het is precies de reden waarom Traag denkt dat het onderzoek absoluut verder gebruikt zal worden bij de verklaring (en wellicht oplossing) voor gezondheidsproblemen: ,,Juist omdat men in dit onderzoek ook aangeeft veel last te hebben van hun slaapproblemen in het werkende- en normale leven. In welke mate het straks als voorbeeld wordt gebruikt binnen de gezondheidszorg weet ik natuurlijk niet, maar dat één op de vijf mensen kampt met slaapproblemen is natuurlijk geen verwaarloosbaar kleine groep, maar een serieus probleem. Dat is zeker de moeite waard om verder te onderzoeken.”

Volgens Kwakman is verder onderzoek ook geen overbodige luxe: ,,Zeker als je je bedenkt dat men ook steeds vaker zelf aan de haal gaat met middelen als melatonine, ook op relatief jonge leeftijd. Het is niet alleen zorgelijk dat een 25-jarige melatonine nodig heeft of denkt nodig te hebben om in slaap te vallen, het is ook nog eens hartstikke gevaarlijk. Als je een verkeerde dosis inneemt of zelf gaat spelen met tijdstippen kun je je hele slaapritme in de war brengen. Zulke middelen moet je dan ook nooit aan beginnen zonder dat je eerst bij de dokter bent geweest om te testen of je het wel nodig hebt. Ondanks het feit dat je het ‘gewoon’ in de drogisterij kunt kopen.”

Ritme

Wat je dan wél moet doen als je als jongere al last hebt van slaapproblemen? ,,Op je ritme letten”, is de verstandige tip van Kwakman. ,,Probeer je herstelmomenten echt goed in te bouwen in je dag en ook écht te gebruiken. Kijk eens hoe je zelf tegen slaap aan kijkt. Vind je het belangrijk dat je slaapt? Neem je wel je rust, ook als je bijvoorbeeld gesport hebt? Besef je dat je ook nadat je flink hebt geblokt, echt even goed moet slapen om geestelijk te herstellen? Pas als dat goed in je systeem zit, kun je aan de slag met je slaapritme. Doe je dat niet? Dan kun je later flinke (slaap)problemen krijgen. En vergeet niet dat slaapproblemen ook worden gelinkt aan gezondheidsproblemen als hart- en vaatziekten, diabetes en depressie.”

Conclusie? Heb je een slaapprobleem, dan ben je zeker niet alleen. Maar zelf klungelen met slaapmiddelen en slaap blijven zien als ‘iets wat tussendoor’ moet is zéker niet de oplossing. Ga eerder een keer naar de dokter om te praten over je problemen en rust voornamelijk lekker uit als je voelt dat je lichaam dat nodig heeft. Slaap lekker!