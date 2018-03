Syriëganger belooft zichzelf niet op te blazen

21 onder de 21, piepjong dus, maar zeer gemotiveerd om de gemeenteraad te halen. Zo presenteerde Metro woensdag 21 in politiek geïnteresseerde kandidaat-raadsleden. Vijf van hen hebben het pluche van het gemeentehuis daadwerkelijk gehaald. Dit als we afgaan op de zetelverdelingen in het land. Door voorkeursstemmen kan de verdeling van ‘poppetjes en zetels’ nog veranderen.

Ervaring opdoen

8 van de 21 jongeren die hun verhaal in Metro vertelden, hadden sowieso geen kans op een plek in de raad. Zij zijn nog geen 18 jaar en te jong om beslissingen over een gemeente te mogen nemen. De allerjongste die Metro sprak was Wahine Wisse van CDA Reimerswaal. De 15-jarige Zeeuwse deed net als de andere jongeren onder de 18 mee om tijdens de campagne feeling met de politiek te krijgen. „Hoe eerder ik ermee begin, hoe meer ervaring ik kan opdoen”, zei de enthousiaste Wahine dan ook.

Zij haalden het wel

Maartje Roelofs (20) van de VVD in Cuijk haalde de gemeenteraad wel, maar dat was kantje boord. De liberalen duikelden van 3 zetels naar 1, maar Maartje was de lijsttrekker. Alle vijf de jongeren die een zetel hebben bemachtigd stonden overigens als lijsttrekker op de kieslijst.

Maartje Roelofs: kantje boord de raad van Cuijk in.

Sonny Spek (20) van DURF in Katwijk bijvoorbeeld. DURF komt er voor het eerst in de gemeenteraad en meteen maar met drie zetels tegelijk. Tom de Kleer (20) was lijsttrekker van de VVD in Nieuwkoop en haalde vier zetels binnen (1 winst). Floris de Boer (19) verloor met Hart van Langedijk / D66 een zeteltje, maar is verzekerd van een stoel in het gemeentehuis van de Noord-Hollandse gemeente Langedijk.

Zweten geblazen

Voor Hendrik Wakker (20) van de PVV op Urk was het richting uitslag zweten geblazen. Niet of hij een zetel zou halen, maar of er misschien nog een tweede zetel in het vat zou zitten. Wakker was namelijk de enige kandidaat voor de PVV en had daarom een eventuele tweede zetel moeten inleveren. Zover kwam het niet. „Ik was wel even bang voor die tweede”, zei Wakker tegen Omroep Flevoland. Maar dat hij een zetel bij zijn eerste verkiezingen te pakken heeft, noemt hij ‘overweldigend’.

Hanneke Schuurman: trots op haar vader.

En alle anderen? Zij hebben misschien tegen beter weten in gehoopt, maar in elk geval hun politieke rugzak kunnen vullen met een hoop ervaring. Velen zullen harstikke trots zijn of blij voor een ander, zoals Hanneke Schuurman. Op haar 20e deed zij mee voor 50PLUS in Hardenberg (2 zetels). „We waren de enige 50PLUS die meedeed in Overijssel, dus ik vond het een bijzondere situatie. Jammer genoeg ben ik niet gekozen, maar ik ben vooral trots op mijn vader, de lijsttrekker.”

