Sex, drugs en gabbers: knuffelboef Ilja Multigroove

Sta je ergens in een donker ravehol of op festivalgras nogal lekker (los) te gaan op een snoeiharde baslijn? Dat is dan mede dankzij Ilja, de Amsterdamse ‘knuffelboef’ die de muziekgeschiedenis veranderde.

De allereerste rave: De Summer Garden Party in 1991/ Kamiel Lindhout

Inspiratie

Hoe begin je het verhaal over Ilja Reiman (48), de Amsterdammer die aan de wieg stond van ’s lands eerste houseparty’s en waar gabber tot BN’ers als Martijn Krabbé (,,dat was ook een boefje, hoor!”) en de ID&T-mannen de eerste ravepassen zetten? De man die dan ook de inspiratie is geweest voor vele huidige dance-organisatie miljonairs, wiens Multigroove-logo op vele lichamen prijkt, zijn weelde in overvloed deelde en wiens house openstond voor iedereen?

Lees verder na deze advertentie Add Arrow

400P

Maar ook de man die 25 jaar lang volle pak aan het snuiven was en zijn grote liefde in de rehab in Zuid-Afrika ontmoette. Sinds een jaar is hij zo clean als een showroomkeuken en speelt Ilja a.k.a. ‘de Lange, Maestro, de Beat’ de hoofdrol in het boek Multigroove dat vanaf zaterdag te koop is. Spectaculair lekker geschreven door Arne van Terphoven, lees je het in een ruk van een dag en nacht uit. Doorhalen dus, met bijna 400 P’s als je drug.

Charisma

Samen met Ilja en het boek in Mary Go Wild

We beginnen bij het nu, waar we elkaar ontmoeten in Mary Go Wild, de muziekwinkel op de Zeedijk en de plek van de geliefde kelderraves tijdens ADE. In zijn baard schemeren grijze haren door die zijn leeftijd enigszins verklappen, de intensiteit van z’n opvallend helderblauwe ogen is nog dezelfde als drie decennia geleden en als hij praat, vol vuur en enthousiasme, komt die jongensachtige bravoure instant naar boven. Sommige dingen veranderen (gelukkig) nooit. Voor me staat 196 centimeter charisma, een brok positieve energie en een palet aan mooie verhalen. En nog altijd de staart.

Sonny

Ilja's trouwe vriend Sonny, die vijftien jaar langs zijn zij heeft gelopen

Een keer is die er echt rigoureus afgegaan. Toen Sonny werd gecremeerd, zijn trouwe herdershond die vanaf zijn zestiende, vijftien jaar lang naast hem heeft gelopen, ,,mijn beste vriend en nu mijn hogere macht.” Foto’s en speeltjes mocht Ilja er niet bij leggen vanwege ‘milieueisen’, ,,maar mijn staart moest en zou tussen z’n benen mee, dat doen Indianen ook wanneer een dierbare overlijdt.”

Trip down to...

Als hij door de stad rijdt, is het aan de ene kant een trip, zij het nu niet meer in hogere sferen, down to memory lane, aan de andere kant is er zo veel veranderd, beaamt hij. Nu is alles heel erg geregeld met overal paaltjes, camera’s en uniforms, ,,Dat was toen wel anders, hoor. Alles werd gedoogd, overal waren vrijhavens voor mensen die anders wilden leven. Er waren loodsen, bussen en boten waar al die vrije geesten samen kwamen om te feesten.” In een zo’n loods, vlakbij CS en waar nu luxe lofts zijn gebouwd, nam hij zijn eerste XTC ooit en ervoer dat vrijheidsgevoel pur sang. ,,Wat een onvergetelijk mooie tijd was dat”, verzucht hij, ,,daarna begon het allemaal.”

Multigroove

,,Het kraakpand straalt er gewoon van af!" De Wielingen, tijdens de Summer Garden Party / Kamiel Lindhout

Hij beleefde in die roerige begin jaren negentig een aha-erlebnis en voor de eerste keer in z’n leven wist Ilja wat hij echt wilde. Dikke feesten geven. De tijd van locaties kraken en deze binnen no time omtoveren tot een goed ravehol brak aan. Hij verzamelde dj’s om zich heen, maakte flyers (,,zo ging dat toen nog, we hadden geen social media”) en bedacht dé naam. Hij zat eens in de auto met de directeur van MultiVlaai, een vriend van hem en ze hadden het over Jimi Hendrix’ ‘it’s groovy, man’. Eureka: Multigroove was een feit. Dat er animo was voor houseparty’s, bleek wel bij de eerste. Rammend vol, ,,iedereen had er zin in.” Na een paar illegale feesten, kreeg hij de kans om de loods aan de Elementenstraat te huren en toen kon feest pas het écht beginnen.

Elementenstraat

Zoals je voor en na Christus heb, is er ook voor en na de Elementenstraat, wat de ravers en gabbers van de jaren negentig allemaal kunnen beamen. Dáár gebeurde het. Het naamstraatbordje Elementenstraat is nog altijd het meeste gestolen bordje van de stad, ondanks dat de gemeente het telkens hoger ophangt. En zelf nu, anno maart 2018, is dat nog steeds zo: de plek waar ooit het bord hing, is leeg. Ilja zelf had er ook een, ,,geen idee waar dat ding nu is, ik ben zo vaak verhuisd!”

Hier hing ooit het bordje...

Sex, drugs en hardcore

Gouden tijden braken aan en niets was te gek. Seks, drugs en rock en roll in optima forma, of beter: hardcore. Het was het begin van de gabbertijd en dj’s als Dano en The Prophet maakte hier furore als onderdeel van The Dreamteam dat elk feest keihard stond te knallen. Na het feest waren er de afters, soms zelfs in het Tikibad en Ilja moet weer lachen als hij eraan denkt. ,,Sjeesden we daar met z’n allen goed naar de klote van die glijbanen af, tussen de brave gezinnetjes.” Of verbleven ze met de hele partycrew in het Okura, waar ook hond Sonny naar binnen werd gesmokkeld. Lege minibars, halve orgies, tot de bodem leeg gesnoven pakjes en daarna een slaappil om ‘maar eens echt te gaan slapen.’ Wie alles betaalde? Ilja natuurlijk, ,,ik vond dat de normaalste zaak van de wereld, andersom hadden ze het ook gedaan, denk ik.”

Een van de vele flyers met het logo erop, die Ilja altijd zelf maakte

Geen miljonair

Het was op de Elementenstraat waar ook de ID&T-mannen hun eerste feesten meemaakte. Ze deden er inspiratie op, vertelt Stutterheim in het boek. De rest is geschiedenis. Hij werd miljonair, Ilja niet. Hij gaf alles weg aan z’n vrienden, en dat waren er veel en maakte het op aan de chemische geneugten, ook veel. Spijt heeft hij niet. ,,Tuurlijk heb ik weleens een slechte dag en denk ik: tering, had ik niet beter zus of zo, maar wat heeft het nou voor zin?”

Operatie Staartjes

Na een jaar was er de beruchte politie-inval. Onder ‘Operatie Staartjes’ -alle gabbers en andere feestgangers van toen hadden nog staarten-, werd in 1993 het hele pand leeggeruimd. ,,Het was het einde van een continu kat-en-muisspel met de politie die ons telkens in de gaten hield.” Ilja werd ruim een maand vastgezet, hij haalde op z’n celmatrasje jaren slaap in en maakte ook hier weer vrienden. Uiteindelijk konden ze hem niets maken, maar hij kreeg wel een belastingaanslag van anderhalf miljoen gulden. Dat had hij niet en heeft hij gelukkig nooit hoeven te betalen, want dankzij goede gesprekken en duidelijke afspraken dat hij vanaf nu een heldere boekhouding zou bijhouden, werd het kwijtgescholden.

'Fuck man!'

Hoe het allemaal verder is gegaan, kun je lezen in het boek. De kans is groot dat meermaals een ,,Fuck man, was ik er maar bij geweest!” door je hoofd schiet, want dat dit een magische pionierstijd was, dat spat van alle bladzijden af. Toch is er ook de keerzijde geweest: een hardnekkige coke-verslaving en dat de scheidslijn tussen lekker gaan en te ver gaan flinterdun is, heeft hij aan den lijve ondervonden. In 2008 neemt Ilja een stevige slaappil, maar besluit daarna toch nog naar een feest te gaan. Met een paar lijnen coke bestrijdt hij de slaap en krijgt ‘een hartklapper van jewelste’. En op de EHBO kwam het besef kwam dat hij misschien toch wel ‘een klein probleempje’ had.

Grote liefde

Hij gaat in rehab in Zuid-Afrika en het is daar waar hij zijn grote liefde Catherine ontmoet. ,,Een prachtig mooie vrouw. We werden meteen verliefd.” Nog nooit had hij zoiets gevoeld en nog steeds is de liefde net zo intens als daar in Zuid-Afrika, toen ze onder de sterrenhemel lagen te praten. Twee straatvechtertjes, noemt hij hen, ,,Als we ruzie hebben, gaat het ook los. Dan roepen we niet ‘trutje’ naar elkaar.” Maar ook het liefhebben is enorm. Ze zijn getrouwd op Ruigoord en zijn de trotse ouders van een dochter. ,,Dat heeft ons regelmaat gebracht, elke ochtend moeten we er gewoon uit, en dat doen we met alle liefde.”

'Wilt u wat gebruiken, meneer?'

Sinds een jaar is Ilja helemaal clean en is hij zelfs een ervaringsdeskundige geworden voor andere verslaafden. Ook alcohol raakt hij niet meer aan, ,,dat is toch vaak de trigger voor meer.” En hij bestelt op het terras gewoon een kopje groene thee als hem gevraagd wordt ‘of hij wat wil gebruiken’. Samen met zijn Cath geeft hij weer de Multigroove feesten waar nog altijd het saamhorig ‘gas erop en gáán-gevoel’ prevaleert en de mix van oud en jong, vindt hij prachtig. ,,Jochies van 18 dansen hand in hand met de oudere liefhebbers. Zo mooi.”

Het gas erop en gáán-gevoel is er op de Multigroove-feesten van nu nog altijd / Jordi Wallenburg

Eens een boefje...

Zaterdag is het weer feest in de Westerunie en hij heeft er volle bak zin in, ook zonder ‘die shit’. ,,Weet je, nuchter zijn is nu als drugs voor mij. Ik zie ineens kleuren en hoor geluiden die ik al 25 jaar lang niet heb ervaren.” En slapen is gewoon het nieuwe doorhalen. Wat er nog over is van het Amsterdamse boefje? Nog best wat hoor, grijnst hij zijn Ilja-lach. ,,Ik houd nog steeds van lekker rebelleren en streken uithalen en zou eigenlijk aan de generatie van nu willen zeggen: fuck al die regeltjes, doe eens lekker gek.” Een ding is zeker: Ilja Reiman zal nooit last krijgen van een midlifecrisis. ,,Daarvoor heb ik er al te veel uitgehaald.” Zijn leven is allesbehalve saai te noemen en met een knuffel van deze knuffelboef tot besluit: ,,het beste gaat nog komen, let maar op.”

Boekenrave

Zaterdag is het weer goed raven geblazen bij History of Multigroove, waar de helden van toen en nu flink wat bpm de zaal in knallen. Van Dano tot Lady Dana en The Darkraver: de Westerunie gaat gegarandeerd uit z’n dak. Bij zijn? Kijk op de website van Multigroove.

Zin in het boek gekregen? Je kunt Multigroove, rauw, lekker en ijzersterk geschreven door Arne van Terphoven en dat je in een ruk uit wil lezen, alvast reserveren op Mary Go Wild. Daarna is het overal te koop, ook bij Mary Go Wild op de Zeedijk, dat zeker een bezoekje waard is!