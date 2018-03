Sekte-aanhangers actief in de gemeenteraad

Yorick Nubé is een Amsterdamse fotograaf die gespecialiseerd is in het nemen van ‘testfoto’s van beginnende modellen’. Bekende modellenbureaus hebben jarenlang meisjes naar Nubé gestuurd, terwijl hij beelden maakt die mogelijk strafbaar zijn. Dat schrijft de Volkskrant zaterdag. De politie gaat binnenkort bij Nubé langs om hem te waarschuwen dat hij moet stoppen met het maken van seksueel getinte foto's van minderjarige meisjes.

Nubé maakt foto's van deze modellen, zodat modellenbureau's deze foto's kunnen gebruiken als portfolio waarmee zij deze modellen presenteren aan (potentiële) klanten.

Strafbaar

Volgens Sander de Gruijl, jurist bij het Meldpunt Kinderporno, is een deel van de foto’s mogelijk strafbaar. Er zou nadruk gelegd worden op ‘borsten, billen of genitaliën’, of er wordt kleding gedragen met een erotiserende werking die niet past bij de leeftijd van de minderjarige. Het Meldpunt Kinderporno heeft daarom een melding gedaan bij de politie.

Statement

Nubé reageert op zijn website over het artikel dat verschenen is in de Volkskrant zaterdag. „Het is jammer te moeten ervaren dat bepaalde media zoals de Volkskrant zich volstrekt ongeremd voelen bij het in een negatief daglicht stellen van professionals die houden van hun vak en hun uiterste best doen de schoonheid van modellen op een zo mooi en natuurlijk mogelijke manier vast te leggen", schrijft hij.

„We leven in een tijd waarin de noodzakelijke discussie van #MeToo over het kwade afglijdt naar de aantasting van het mooie, waaronder de kunst. Zo word ik op populistische wijze in een hoekje gedrukt waarin ik niet thuis hoor en wordt kunst en schoonheid geperverteerd."

„Tijdens mijn fotosessies, waarbij overigens vaak gewoon bookers of ouders aanwezig zijn, wordt alles in overleg met model en/of ouder gefotografeerd. Met respect, ervaring, veilig en zonder enige bijbedoeling in welke zin dan ook. Voor een model is het noodzakelijk dat zij , met haar hele portfolio, aan potentiele opdrachtgevers laat zien wat zij hierin voor hen kan bijdragen. Mijn opdracht is om de natuurlijke schoonheid om te zetten in kunst en dit is het enige waarvoor ik verantwoordelijk ben."

Metro heeft Yorick Nubé benaderd voor een verdere reactie.

