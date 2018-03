Publiek Ziggo Dome hapt naar adem door pepperspray

Een avond uit je dak gaan op de platen van het populaire Zweedse muziekduo Axwell & Ingrosso liep afgelopen weekend helemaal verkeerd af voor een aantal bezoekers. In een gedeelte van de zaal werd vermoedelijk met pepperspray gespoten waardoor het publiek dat daar stond geen lucht kreeg.

Er heerste paniek, wat er precies gebeurde is nog steeds onduidelijk. Sommige gasten hebben het over een explosie, anderen alleen over ademtekort. „Ineens was er een knal" vertelt Ruben Stolk tegen De Telegraaf. Hij was zaterdagavond aanwezig in de Ziggo Dome. „Het was rond half twee ’s nachts in een volle zaal. Linksvoor, vlakbij het podium."

Zuurstof weg

Als gevolg hiervan werd alle zuurstof in deze hoek van de zaal weggeblazen. „Ik stond er midden in. Vele bezoekers konden niet meer ademen. Niemand wist wat er precies gebeurde. Mijn eerste reactie was om hard weg te rennen. Pas bij de garderobe kon ik weer ademen.”

Bij de EHBO van het muziekpaleis meldden zich tientallen mensen met dezelfde problemen. Ze hadden prikkende ogen of moeite met ademhalen. Stolk vertelt: „Je raakt totaal in verwarring als je niet kunt ademhalen. Het gekke was dat ik bij de garderobe de beveiligers hoorde zeggen dat hetzelfde op vrijdagavond gebeurd was.”

Twee avonden

Een woordvoerster van Ziggo Dome heeft laten weten op de hoogte te zijn van het incident. „Op het moment dat er gesprayd wordt, kan de dader ontkomen. Hij of zij is gezocht, maar helaas niet aangetroffen. En ja, er is inderdaad beide avonden met de spray in het publiek gespoten.” Hoe het kan dat er beide avonden is gespoten en er twee keer niemand is opgepakt, is onduidelijk.

Stolk gaat in ieder geval aangifte doen. Maandag heeft hij een afspraak met de politie om alles van deze bizarre ervaring haarfijn uit te leggen. Hij wil dat de beveiliging bij dit soort evenementen verder wordt aangescherpt. „Heel veel mensen zullen er tijdens het evenement niets van hebben meegekregen. Maar voor zestig tot zeventig mensen is het misschien wel traumatisch geweest. Op een evenement als dit waarbij iedereen kwetsbaar is, moet de beveiliging waterdicht zijn. Dit moet echt beter.”

