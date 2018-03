NOS trapt in schaatsgrap 'Amerikaanse filmploeg’

Ons staatsjournaal is in een poets getrapt. De NOS maakte een reportage over de tv-ploeg van de 'tv-zender CNBS' die zogenaamd verslag deed van het ijs in Amsterdam. Dit was bedoeld als goedmaker voor de uitspraken van de NBC-presentatrice Katie Couric. Zij vertelde tijdens de Winterspelen dat schaatsen voor Nederland 'een belangrijk vervoermiddel' is en dat we erop naar het werk gingen.

Toch klopte er van de reportage van CNBS helemaal niets. CNBS is helemaal geen Amerikaanse nieuwszender maar een satirisch verzinsel van productiebedrijf 1Camera uit Amsterdam. Ze wilden met deze speelse stunt laten zien hoe eenvoudig het is om nepnieuws te maken. De verslaggeefster 'Sarah Shaw' is een actrice van het satirische televisieprogramma Boom Chicago.

Amerikaanse 'reporter'

Voor 1Camera was de commotie over uitspraken van NBC-verslaggever Katie Couric een goede reden voor een speelse stunt, schrijft het bedrijf op hun website. „De productie kreeg snel een diepere laag toen de NOS onze Amerikaanse 'reporter' zag en vroeg ter plekke om een ​​interview. Onze filmploeg gaf aan dat ze aanwezig waren namens CNBS en dat de verslaggever uit Seattle kwam. Zonder enige feitencontrole werd deze informatie verspreid door NOS en ook op andere kanalen: de website, sociale media en zelfs in het Achtuurjournaal."

Het feit dat juist de NOS slachtoffer is geworden van nepnieuws, is op zijn minst vrij ironisch te noemen. De omroep besteedt erg veel aandacht aan het onderwerp maar is dus blijkbaar zelf ook niet heilig. Afgelopen maandag werd het onderwerp nog uitgebreid besproken. Nepnieuws is dus blijkbaar niet alleen afkomstig uit Rusland, maar kan ook gewoon uit eigen land komen.

En hoewel er dus duidelijk op de microfoon van de verslaggeefster 'CNBS' staat, heeft de NOS er zelf 'CNBC' van gemaakt, dat wél een nieuwszender is.

'Doelbewust'

Marcel Gelauff, hoofdredacteur van de NOS baalt: „We zijn erin ingetrapt. Maar de andere kant is dat we doelbewust zijn voorgelogen toen we belden om een aantal zaken te checken. In het checken van dit onderwerp hadden we dus verder moeten gaan, maar het is ook wel treurig dat zo'n bedrijf er niet voor terugschrikt om zo doelbewust te liegen en te misleiden."

„Nepnieuws en nieuwe media zijn altijd geïntrigeerd en nu relevanter dan ooit", zegt Paul Keur van 1Camera. „Mensen consumeren media sneller, vooral op sociale media. Daarom hebben we besloten om het ijs op te gaan. De resultaten spreken voor zich: sensatie en de eerste willen zijn is dit moment belangrijker dan iets anders."

