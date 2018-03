Nederlandse spion opgepakt in Turkije

Een Nederlandse man die als diplomaat werkzaam was in Turkije, is opgepakt. Hij zou onder meer onderzoek doen naar banden tussen de Turkse regering en IS, en op zoek zijn naar informatie over de Turkse operatie in het Syrische Afrin.

IS

Volgens Turkse krant Daily Sabah werkt de man, genoemd bij zijn initialen A.Z., voor de Militaire Inlichtingen-en Veiligheidsdiensten. De krant verdenkt A.Z. ervan documenten te vervalsen, en valse informatie te verspreiden, om op die manier aan te tonen dat Turkije steun betuigt aan IS.

De krant schrijft verder dat A.Z. in het leger heeft gezeten, en op missie naar Afghanistan is geweest. Daarbij zou hij bijeenkomsten van oppositiegroepen hebben bezocht, waar hij zichzelf zou hebben voorgesteld als een medewerker van het Nederlandse ministerie van Defensie.

Lees verder na deze advertentie Add Arrow

Heterdaad

Tijdens een afspraak van A.Z. met drie mannen werd hij op heterdaad betrapt. Er loopt inmiddels een onderzoek naar de werkzaamheden van de Nederlander in Turkije. Het ministerie van Buitenlandse Zaken is ook op de hoogte gebracht, en zal een onderzoek starten naar de berichtgeving in de Turkse kranten.

Foutje gezien? Mail ons, we zijn je dankbaar