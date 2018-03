Naakt golfen moet naturisme onder jongeren promoten

Heb je zondag 25 maart nog niks te doen? Dat is mooi! Dan kan je namelijk meedoen aan de recordpoging naakt minigolfen in Tilburg. Organisatoren willen het wereldrecord naakt minigolfen verbreken en tegelijkertijd naturisme promoten onder jongeren.

„Bloot is niet eng of raar en dat willen we met deze ludieke actie laten zien", zegt organisator Karin van Beljouw tegen Omroep Brabant. Volgens haar zijn het vooral ouderen in Nederland die uit de kleren durven gaan, jongeren zijn wat preuts: „We willen jongeren laten zien dat je in tijden van mooie plaatjes op Instagram helemaal niet perfect hoeft te zijn om lekker in je vel te zitten."

Huidige record

Het huidige record voor naakt minigolf staat op naam van een groep Australische vrienden. Zij speelden het spelletje afgelopen zomer met 47 naakte personen tegelijk. De aanmeldingen voor de Nederlandse versie stromen volgens Karin binnen, dus ze heeft er vertrouwen in dat het record verbroken wordt.

Omdat er zoveel aanmeldingen binnen kwamen, heeft de organisatie een leeftijdsgrens ingesteld. Ze willen vooral jongeren overtuigen dat naakt zijn heerlijk is dus mogen mensen tot veertig jaar zich aanmelden. Iedereen die zich al had aangemeld en boven de veertig is, heeft een berichtje gekregen dat ze helaas niet hoeven te komen. Er kunnen natuurlijk maar een bepaald aantal mensen op de golfbaan.

Locatie

De locatie voor deze recordpoging is de Dolfijn in Tilburg. Het was volgens Karin niet makkelijk om een locatie te vinden: „Dan merk je weer de vooroordelen die heersen rond naturisme. Veel locaties gaven aan dat ze geen blote mensen rond konden laten lopen omdat ze ook kinderfeestjes organiseren."

Mocht je je nog willen aanmelden, dat kan door simpelweg een mailtje te sturen naar de organisatie!

