Na de vrieskou wordt het komend weekend 17 graden

De schaatsen zijn nog maar net weer in de kast gelegd of de lente dient zich al aan. Komend weekend kan de temperatuur oplopen tot 17 graden. Dus die winterjas kun je even inruilen voor een spijkerjackje of een vest.

Je moet wel het nodige geluk hebben om iets van de lente-achtige weersomstandigheden mee te krijgen. „Want het wordt niet gelijk fantastisch weer”, zegt meteoroloog Jaco van Wezel van weeronline.nl. „Zaterdag trekken er 's nachts en in de ochtend regengebieden over ons land en het zuiden profiteert als eerste van de opklaringen in de middag. Als het zonnetje tevoorschijn komt en je uit de wind zit, kun je misschien zonder jas op het terras zitten.”

Wadden

Het hele land krijgt te maken met zachte lucht, zo zal het in het midden rond de 15 graden worden. Alleen in het noorden wordt het een stuk frisser, omdat de wind over het koude water van het IJsselmeer blaast. Van Wezel: „Daar blijven ze nog wel even last hebben van de vrieskou die achter ons ligt. Op dit moment is het in de rest van het land tussen de 6 en 8 graden, maar op Terschelling is het slechts 2,8 graden.”

Na de zonnige zaterdagmiddag koelt het vrij snel weer af, maar zondag overdag kunnen we weer rekenen op een aangename temperatuur. „Vooral langs de oostgrens wordt het met 15 graden lekker”, aldus de meteoroloog. „Maar de kans op neerslag is dan veel groter dan op zaterdag.”

Geduld

Het échte lenteweer laat dan ook nog even op zich wachten. Met 13 graden overdag is het best aangenaam, maar de mooie dagen met heel veel zon liggen voorlopig niet in de lijn der verwachtingen.