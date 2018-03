MH17-monument onthuld bij vliegbasis Eindhoven

Zaterdag is er bij de vliegbasis in Eindhoven een gedenkteken onthuld voor de slachtoffers van de MH17-vliegramp. Het beeld 'De Verbinding' staat bij de ingang van de vliegbasis, een plek die bij de nabestaanden emoties oproept omdat alle slachtoffers in 2014 via Eindhoven uit Oekraïne zijn teruggekomen. Het beeld is onthuld door commissaris van de Koning in Noord-Brabant Wim van de Donk en burgemeester van Eindhoven John Jorritsma.

Tijdens de onthulling waren er ambassadeurs van onder meer België, Australië, Oekraïne, Engeland, Duitsland, Nieuw-Zeeland en Maleisië aanwezig. Burgemeester Jorritsma noemt het de grootste vliegtuigramp uit de geschiedenis: „Wanneer onthoud je nu een vluchtnummer als je op vakantie gaat? Je checkt in en vertrekt en een dag later ben je het vergeten. Maar MH17 vergeten we allemaal nooit meer."

'De Verbinding'

Het beeld 'De Verbinding' bestaat uit verschillende persoonlijke tekstbanden die samen een wereldbol vormen. Onder andere de tekst 'Ik zal je nooit vergeten', is erin verwerkt. „Die polsbandjes - met de tekst 'Ik zal je nooit vergeten' - hebben we na de ramp uitgedeeld aan nabestaanden, als een soort troost", vertelt initiatiefnemer van het monument Ronald Rutten aan Omroep Brabant. „Op een gegeven moment liep iedereen ermee, je kon het zo gek niet bedenken: militairen, hulpverleners."

Lees verder na deze advertentie Add Arrow

Het monument is een initiatief van de stichting Walk-for-298. Het monument in Eindhoven staat los van het nationale monument in Vijfhuizen, dat vorig jaar officieel werd geopend.

Foutje gezien? Mail ons, we zijn je dankbaar