Meisje in buik gestoken op middelbare school

Heb jij je moeder, vriendin of jezelf al een complimentje gegeven donderdag? Het is namelijk Internationale Vrouwendag; de dag waarop alle vrouwen wereldwijd even in het zonnetje worden gezet, gewoon om wie ze zijn.

Internationale Vrouwendag ontstond aan het begin van de vorige eeuw als actiedag van de vrouwenbeweging. Sinds 1922 wordt deze dag nu op 8 maart gevierd. Het thema van Internationale Vrouwendag 2018 is de ongelijkheid tussen mannen en vrouwen. Want vrouwen verdienen in veel gevallen niet alleen minder dan mannen, de rol van mannen en vrouwen is op andere vlakken ook nog verre van gelijk.

Zorg voor kinderen

Uit gegevens van Eurostat blijkt dat in 2016 bijna acht procent van de vrouwen tussen de 25 en 49 jaar alleen leefde met haar kinderen. Bij de mannen was dit maar 1,1 procent. In Engeland is dit verschil het grootst, daar zorgt 12,3 procent van de vrouwen alleen voor haar kinderen in tegenstelling tot 1,5 procent van de mannen.

Bron: Eurostat

Vrouwen zijn over het algemeen ook nog steeds de verzorgers van de kinderen. Van de vrouwen tussen de 25 en 49 jaar zorgde 92 procent regelmatig voor een kind. De mannen scoorden op dit punt duidelijk lager: 68 procent van hen zorgt regelmatig voor een kind.

Huishouden

Het klassieke beeld van de vrouw die het huis netjes houdt, is ook nog niet verdwenen. Uit de gegevens van Eurostat blijkt namelijk dat gemiddeld bijna vier op de vijf vrouwen iedere dag het huishouden doet, terwijl 'slechts' 34 procent van de mannen zegt dagelijks een bezem of een doek in handen te hebben.

Dit verschil is het grootst in de zuidelijke gedeeltes van Europa. In Griekenland zorgt 85 procent van de vrouwen voor het huishouden, in Italië is dat 81 procent. Maar ook in Nederland zorgt 81 procent van de vrouwen dagelijks voor het huishouden. Het verschil tussen man en vrouw is hier alleen kleiner. Alhoewel in Italië de verhouding op 81 versus 20 procent ligt, zegt 47 procent van de Nederlandse mannen ook dagelijks het huis op orde te houden.

Bron: Eurostat

Managers

Ook blijkt uit cijfers van de Europese Unie dat vrouwen op werkgebied achterlopen op mannen. Gemiddeld heeft 33 procent van de Europese vrouwen een managementbaan. 67 procent van de mannen mag zich dus manager noemen bij een bedrijf.

Wat opvalt is dat vrouwen in Oost-Europa het beter doen dan wij hier in het Westen. In Letland is de verhouding tussen mannelijke en vrouwelijke managers bijna gelijk. Het gaat om 53 en 47 procent. Ook in Polen en Slovenië doen de vrouwen het goed met beiden 41 procent.

Tampon tax

Ook op het gebied van vrouwelijke hygiëne valt nog winst te behalen. Vrouwen hebben iedere maand weer maandverband en tampons nodig. Dit kan een grote kostenpost zijn. Het 'eerlijkst' als het aankomt op belasting van producten zoals maandverband en tampons zijn de Canarische eilanden. Hier is de btw op deze producten volledig geschrapt. In Spanje is laatst een wet aangenomen die de prijzen in ieder geval omlaag zal brengen.

Acties

In Nederlandse steden staan veel organisaties donderdag stil bij vrouwenrechten. Zo voert Amnesty International actie bij de Iraanse ambassade in Den Haag. Activisten van Amnesty zijn van plan met een enorme sluier de ambassade te ‘versluieren’. De mensenrechtenorganisatie roept op tot vrijlating van alle Iraniërs die afgelopen tijd in actie kwamen tegen de strenge kledingvoorschriften in het islamitische land.

De vrouwen in het kabinet-Rutte laten ook van zich horen. Minister Ingrid van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap geeft haar visie op het aantal vrouwen in leidinggevende en topfuncties tijdens het ontbijt van de stichting Talent naar de top in Amsterdam. Staatssecretaris Tamara van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid spreekt over vrouwendag op een bijeenkomst in het industriemuseum TextilWerk in het Duitse Bocholt.

Foutje gezien? Mail ons, we zijn je dankbaar