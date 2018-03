Meer Italiaanse maffiapraktijken in Amsterdam

De Nederlandse onderwereld heeft een nieuw dieptepunt bereikt. Donderdagochtend werd de broer van kroongetuige Nabil B. geliquideerd. Hij werd in Amsterdam-Noord doodgeschoten en even verderop werd een brandende auto aangetroffen.

„Het is in ons land nog nooit eerder voorgekomen dat een familielid van een kroongetuige werd vermoord”, zegt Marian Husken, schrijfster van het boek ‘Deals en dodenlijstjes. De ondertitel is niet voor niets: Van Willem Endstra tot Astrid Holleeder: wie durft er nog te getuigen? Die vraag wordt door de liquidatie van donderdagochtend alleen maar prangender.

Geldpotje

„Of dit op de Italiaanse maffia lijkt? Sterker nog, dit ís hoe Italiaanse maffiosi in de jaren negentig te werk gingen”, zegt Husken. „Daarom waren er beschermingsprogramma’s voor complete families van kroongetuigen. Soms ging het om maar liefst 146 mensen. En hoe meer mensen je moet beveiligen, des te duurder het is. Dus raakte het geldpotje van de getuigenbescherming heel snel leeg. Het systeem ging ten onder aan zijn eigen succes.”

Lees verder na deze advertentie Add Arrow

In Nederland krijgt meestal alleen de kroongetuige zelf de ultieme bescherming in de vorm van een compleet nieuw leven in gegarandeerde veiligheid. Familieleden krijgen doorgaans een lichtere vorm van bescherming van de Dienst Bewaken en Beveiligen (DBB). „Dat houdt in dat er wat vaker bij je huis wordt gepatrouilleerd en dat je een telefoonnummer is waar je naar kunt bellen als er iets aan de hand is”, aldus Husken. „24 uur per dag beveiliging is bijna niet mogelijk.”

Liever niet

Dat bleek donderdagochtend toen Reduan B., vader van jonge kinderen, vroeg in de ochtend werd doodgeschoten. De schok in de complete familie was uiteraard groot. Volgens Husken wordt de drempel voor criminelen om als kroongetuige over te lopen naar Justitie nu nog groter. „Het was al geen eenvoudige stap om te maken. Je moet je hele leven opgeven, ook je kinderen en sociale contacten. Soms moet je ander werk gaan doen en een andere taal leren, dat is allemaal niet niks. En dan blijkt ook nog eens dat je familieleden niet veilig zijn, terwijl ze wel beschermd zouden moeten worden. De meesten zullen nu zeggen: ik word liever geen kroongetuige.”

Husken hoopt vanzelfsprekend dat de liquidatie van Reduan een incident blijft. „Maar we zien in Nederland steeds meer facetten van de Italiaanse maffia terug. Twee jaar geleden werd er een hoofd op straat gevonden en nu dit… Als er een oorlog woedt in de onderwereld zal de overheid hardere maatregelen treffen. Zo ontstaat er een wapenwedloop waarvan je alleen maar kunt afvragen waar het gaat eindigen.”

Foutje gezien? Mail ons, we zijn je dankbaar