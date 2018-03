Maak je ontlasting nuttig

De vraag naar donoreicellen is in Nederland veel groter dan het aanbod. En dat is niet zo verwonderlijk, vindt ethicus Suzanne van de Vathorst.

Afgelopen dagen kwam al in het nieuws dat er een tekort is aan eiceldonaties. En dit is zeer verklaarbaar volgens Ethicus Suzanne van de Vathorst ,,Ik kan me goed voorstellen dat mensen aarzelingen hebben bij het doneren van zaad- en eicellen. Beide leiden tot het ontstaan van kinderen waar je dan geen band mee hebt, en niet iedereen zal dat willen. Bij eicellen is het bovendien niet makkelijk om er aan te komen. Vrouwen moeten eerst met hormonen gestimuleerd en dan moeten de eicellen via een punctie ‘geoogst’.'' Dit is een grotere ingreep maar ook het afstaan van bloed, plasma, en bloedplaatjes wat een kleine moeite is wordt niet vaak gedaan.

Groot belang

Het belang van doneren is natuurlijk groot maar vaak weten mensen hier niet genoeg van af. ,, Stamcellen en bloed zijn nodig voor de behandeling van allerlei ernstige aandoeningen, en vaak is er geen alternatieve behandeling. Artsen hebben dat bloed of de stamcellen dus echt nodig om iemand te kunnen behandelen. Mbt zaad- en eicellen geldt dat ongewild kinderloos zijn zwaar op mensen kan drukken, en hun daarbij helpen dus een goede daad is.’’

Ethisch dilemma

In de tweede kamer is al vaker ophef geweest over het verplichten van orgaandonaties. Dit zou eventueel ook kunnen voor donaties terwijl je in leven bent. Een ethisch dilemma is alleen dat je mensen eigenlijk niet tot zoiets kan verplichten. En daarnaast is het natuurlijk de vraag in hoeverre je mensen mag pushen. ,, Het is niet iets wat je aan elkaar verplicht bent. Het is een goede daad, en een goede daad kun je niet verplicht stellen. Je kunt wel vaak vertellen dat het een goede daad is, en mensen over drempels heen helpen, door ze te steunen of aan te moedigen. Maar pushen, nee.

Verplichten?

Met de vraag of het verplicht zou moeten worden om bepaalde stoffen te doneren is Suzanne het dan ook niet eens ,, Ten eerste vind ik het mooi dat het een vrijwillig gebaar is van de een naar de ander, een gift. Ten tweede wil je niet iedereen zijn bloed hebben. Ten derde vraag ik mij af hoe je dat praktisch wil regelen, stel dat iemand niet wil doneren, hoe wil je hem dan dwingen? Vastbinden?

