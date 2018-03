Kijk uit: nepbrief met snelheidsboete gaat rond

Recent een boete in de bus gekregen voor de hard rijden? Denk dan even drie keer na voordat je hem betaalt, want er zijn nepbrieven in omloop. De politie waarschuwt voor de fake boetes, waarin het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) vraagt om een bedrag naar hun over te maken. Want ja, het ziet er heel echt uit, maar dat zijn de brieven niet.

Ziet er echt uit

Op Facebook meldt de politie een voorbeeld van een inwoner van Ter Apel die met zo'n nepbrief te maken kreeg. 203 euro zou hij moeten betalen voor een snelheidsovertreding. Hij meldde zich op het politiebureau van Winschoten en daar werd geconcludeerd dat de brief absoluut niet echt was. ,,Hoewel de brief er bedrieglijk echt uitzag klopte er toch van alles niet aan. Zo ontbrak de plek waar de overtreding was begaan en zou op een autosnelweg een snelheid van honderd kilometer de limiet zijn. Ook was volgens het 'CJIB' de overtreding al ruim een half jaar terug gepleegd", aldus de politie bij het Facebookbericht.

Niet alleen nep brieven doen de rondte, ook nep e-mails zouden volgens RTV-Noord al best een tijd rondgaan. Dat is volgens hen juist bekender dan de echte brieven die nu de rondte doen. Tip van de politie? De brieven die je krijgt altijd goed doorlezen en de boete niet meteen betalen als je het niet vertrouwt. Raadpleeg dan eerst het echte CJIB in Leeuwarden, die kunnen jou vertellen of je daadwerkelijk boetes hebt openstaan.