'Kabinet moet wet aanpassen met deze uitslag'

Het is donderdag internationale Wereldwaterdag, tijd om net wat eerder de kraan dicht te draaien, een minuutje korter te douchen en pas een wasje te draaien als de wasmachine écht helemaal vol zit.

Laten we positief beginnen: in 1969 verbruikten we maar liefst 190 liter per persoon per dag. De afgelopen jaren is dit sterk verminderd. Nu verbruiken we ongeveer 119 liter per persoon per dag. Dus we gaan de goede kant op! Maar dit kan nog veel beter. De Wereldwaterdag is opgezet vanuit de verenigde naties om mensen bewuster met water om te laten gaan. En daarnaast informatie te verschaffen zodat het milleniumdoel om meer mensen van schoon drinkwater te voorzien behaald kan worden.

Gevolgen waterverbruik

Maar waarom is het verbruiken van water nou zo slecht? Genoeg regen en water in Nederland zou je zeggen. En ja, dat is helemaal waar. Waar het mis gaat is het verwerken en reinigen van water. Dit kost namelijk energie en is daarom slecht voor het milieu. Om water te kunnen drinken wordt het gereinigd doormiddel van chemicaliën die ook een slechte invloed hebben op het milieu. Daarnaast kost het bakken met geld.

De verschillen

Dat geld zou bijvoorbeeld beter gebruikt kunnen worden om ontwikkelingslanden van goede watervoorzieningen te voorzien. Want terwijl wij per dag 119 liter verbruiken is dat gemiddelde in de Sub Sahara-Afrika ongeveer tien tot vijftien liter op een dag. In de meeste landen daar lopen ze meerdere keren op de dag met een aantal emmers naar de waterput en dat is dat. Van dit water wordt de rest van de dag gewassen, gekookt, gedronken en ga zo maar door. Even ter vergelijking: als jij anderhalve minuut doucht gebruik je evenveel water als dat iemand in Zambia in een hele dag verbruikt.

Wat te doen

Maar niet gevreesd, je kan hier het een en ander aan doen. Een aantal tips: repareer de kapotte leiding die nu al dagen aan het lekken is. Lever je medicijnen, verf en ander chemisch afval apart in en spoel het niet weg. Een besparende douchekop hoeft niet duur te zijn; deze vind je al voor negen euro. En ook de bloemen in de tuin hebben niet elke dag water uit de kraan nodig is.

Het indirecte verbruik

En dit was dan het directe verbruik. Indirect verbruiken we eigenlijk nog veel meer. Want alles dat we gebruiken, dragen, kopen en eten is gemaakt doormiddel van water. Als je een stukje kip eet zal je niet zo snel denken dat je hiermee indirect liters water verbruikt. Toch wordt voor het produceren van jouw stukje kip vele liters water verbruikt. Voor één kilo rundvlees is bijvoorbeeld maar liefst 15.000 liter water nodig. En voor jouw nieuwe paar leren schoenen wordt ongeveer 8.000 liter verbruikt.

Om je indirecte verbruik te verminderen kan je ook aantal dingen aanpassen in je dagelijkse leven. Minder vlees eten, minder voedsel weggooien, lokaal en seizoensgebonden eten, vaker kraanwater drinken, duurzame kleding kopen en je oude textiel inleveren.

Actie

Dit klinkt natuurlijk als een hele waslijst maar gelukkig sta je er niet alleen voor. In Nederland wordt al veel actie ondernomen om het waterverbruik terug te dringen. Zo wordt ons water vaak gereinigd en hergebruikt. Dit water wordt vervolgens gebruikt voor toiletspoeling en de wasmachine. We hebben maar liefst rond de 400 rioolwaterzuiveringsinrichtingen die zorgen dat het water in gebruik blijft en niet zomaar verspilt.

