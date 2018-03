Jongeren zetten wekker om smartphone te checken

De zomertijd is weer begonnen. Yes, de donkere dagen zijn voorbij en je kan langer van de zon genieten. Voor anderen betekent dit een verstoring in hun slaapritme en een uur te laat op je afspraak verschijnen. Metro zet alle voor en nadelen van de zomertijd op een rij.

Nadelen

We beginnen met het slechte nieuws. De dieren zijn vooral niet zo blij met het verzetten van de klok. Het ingaan van de zomertijd zorgt er namelijk voor dat er meer wildaanrijdingen zijn. Na de invoering zijn er maar liefst vijftien tot twintig procent meer aanrijdingen. De ochtendspits valt hierdoor samen met de trek van de dieren die in de vroege ochtend terugkeren naar de rustgebieden. Uitkijken dus op de weg. Na ongeveer tien dagen zijn de dieren wel gewend aan de vroege spits en gaat het aantal wildaanrijdingen weer omlaag.

Ons bioritme wordt even op de proef gesteld. Waarschijnlijk merk je dat het net even wat moeilijker is om uit je bed te komen. Meestal is dit na een weekje wel weer over maar 1 op de 5 mensen heeft hier langer last van. Hun slaapritme wordt zo verstoord dat de melatonine aanmaak hier langer voor nodig heeft om aan te wennen. Dit is hetzelfde gevoel als een kleine jetlag die wat langer aanhoudt. Vooral avondmensen hebben hier last van.

De week na het ingaan van de zomertijd zijn er meer verkeersongevallen. Dit ontstaat omdat bestuurders een lage concentratie hebben doordat ze niet uitgeslapen zijn.

Voordelen

Maar niet gevreesd: er zitten ook een boel voordelen aan de zomertijd. Ten eerste kunnen we langer genieten van het licht waardoor we automatisch meer tijd spenderen in de buitenlucht. Hierdoor ontvangen we meer vitamine D2 en daar kunnen we natuurlijk nooit genoeg van hebben.

Waar in de ochtend meer verkeersongelukken ontstaan door de vermoeidheid neemt het aantal verkeersongelukken in de avond juist af. Doordat het in de avondspits langer licht is en je meer zicht hebt.

We gebruiken minder elektriciteit, vooral in het debat over de zomertijd is dit een belangrijke pro. Doordat het langer licht is hoeven de lampen pas later aan en besparen we energie. Als tegenargument wordt het gebruik van airco’s genoemd. Doordat het langer licht is en dus warmer zouden airco’s alsnog meer energie gebruiken.

Mensen zijn avonds meestal actiever. Doordat het langer licht is gaat de productiviteit dan ook omhoog. Als je dus eenmaal door de vermoeidheid van de eerste week heen bent kan je volop genieten van een nog productievere avond.

