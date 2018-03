Je kunt nu ook zelf veilingmeester worden

Veilingmeester worden van je restvoorraad Nikes/dj-gear/hockeybitjes/bomen? Het kan nu bij Auctionista.co.

DAAN

Onlangs veilden ze nog een partij van 70.000 fidget spinners en mocht ze geen zin hebben in ‘faillissement uitverkoopgedoe’, zou Olcay Gulsen al haar Supertrash-kleren door hen kunnen laten veilen. DAAN is een online veilinghuis waar letterlijk van alles, van een zak kattenbakkorrels (huidig bod: 2 euro) tot een opblaasbaar masturbatiepakket (6 euro) en hockeybitje (4 euro) wordt geveild. DAAN gaat nu een stap verder en lanceert start-up Auctionista.co, een platform dat verkopers en ondernemers de mogelijkheid biedt om zelf veilingmeester te spelen. ,,Je levert aan ons dan zelf je lijst met spullen waar je zelf foto’s van maakt en laadt ze op ons platform.”

Familie

Kind kan de was, of verkoper kan de veiling doen, zo lijkt het, maar het vergt wel even wat handigheid en een minimale waarde van 10.000 euro, ,,wij kunnen altijd helpen met een coach.” Frank Oosterbeek en Bairbre Scallan zijn twee van partners bij DAAN, de vriendelijke een lettergreepnaam -,,niemand kent een onaardige Daan!”- (en die werd verzonnen ten tijde van BEN). Ze zien Auctionista, dat weer goed past in deze tijden van fashionista’s, niet als ‘speels zusje’, wel als partner, ,,we horen allemaal bij dezelfde familie.” In hun kantoorpand, met aan de achterkant het kedeng kedeng van treinen en aan de voorkant panoramisch uitzicht op het IJ, is de laatste dagen met man en macht gewerkt om de laatste puntjes op de i te klikken. Sinds woensdagavond 21:00 uur is de website live, dus als je dit leest, kun je al rustig een bod doen op bijvoorbeeld de zilverspar van een kweker uit Opheusden.

Soort Airbnb

Waar DAAN wordt ingezet door bedrijven die voor de ‘full-service’ gaan -,,wij regelen het van a tot z”-, is Auctionista juist voor de Airbnb’ers onder de verkopers onder ons en kun je je eigen online veiling organiseren. Waar vroeger in de veilingzaal het hoogste bod met een harde klap werd afgesloten door ’de man met de hamer’, word je dat nu gewoon zelf. ,,Je bent zelf helemaal in control.” Zo biedt de kweker verschillende bomen aan, startbod variërend van 80 tot 1200 euro en is er de verkoper uit Bergeijk die een oude originele scooter bartafel ‘ter veil’ heeft gezet, startbod 265 euro.

'Geen gezeur aan de deur'

Verschil met de Markplaatsen van deze wereld, behalve dan dat het daar vaak door particulieren wordt aangeboden? ,,Geen gezeur aan de deur”, zegt Oosterbeek stellig, ,,heb je het hoogste bod, dan ben je de winnaar en is er een gegarandeerde transactie.” Daarnaast bieden ze een professioneel facturatie- en betaalsysteem en is er directe uitbetaling. Sinds 2003 verzorgt DAAN online veilingen en in die jaren zijn de meest bizarre dingen de revue gepasseerd, blikken ze terug. Het tweemotor vliegtuig à 1 miljoen euro bijvoorbeeld, of de verrassingshoofdprijs die een echtpaar had gewonnen in het casino en die ze lieten veilen en waarmee op het laatste nippertje hun faillissement werd gered. ,,Dat soort verhalen blijft je bij.”

Groot bereik

Porno-, drugs- en wapenhandelaren hebben overigens pech: illegale artikelen mogen ook hier niet worden geveild en met een knipoog: ,,het doe-het-zelf-masturbatiepakketje valt onder speelgoed”, maar verder hopen ze heel veel auctionista’s te verwelkomen. Verkopers die hun restvoorraad of artikelen met verpakkingsschade of die uit de mode zijn, zelf willen veilen bijvoorbeeld. Voordeel boven een eventuele eigen webshop, is dat het een groter bereik heeft, ,,en verkopers kunnen dan op hun eigen website de focus leggen op hun nieuwste modellen.” Iedereen kan het worden, zo besluit Frank Oosterbeek, ,,het lijkt ons mooi dat tijdens de vrijmibo van een winkel of bedrijf iemand opstaat en zegt: ik regel de veiling, ik word auctionista.”