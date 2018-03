Jan (66) gaat in hongerstaking tegen gaswinning

Sinds maandagochtend 07.00 staan er twee tenten tegenover het Centrum Veilig Wonen- gebouw in Appingedam, waar tientallen actievoerders zich hebben verzameld. Zij voeren actie tegen de gaswinning in Groningen. Een van de actievoerders, de 66-jarige Jan Holtman is een hongerstaking gestart. Zijn plan is om tien dagen te blijven zonder te eten.

Jan Holtman heeft wel vaker mee gedaan aan demonstraties en acties rondom de aardbevingsproblematiek. Hij is zelf ook aardbevingsslachtoffer en sinds 12 maart gestopt met eten, hij blijft wel drinken. Of zijn actie gaat lukken, is nog maar de vraag, maar dat deze actie hard nodig is, staat vast.

Naar verwachting zullen er in de loop van de week meer actievoerders bijkomen. Foto: Inez Witjes

Gezondheidsrisico’s aan hongerstaking

Met een hongerstaking begin je niet zomaar, want er zijn gezondheidsrisico’s aan verbonden. Omdat Jan zijn krachten moet sparen, probeert hij het rustig aan te doen. We spreken zijn persvoorlichter en mede-activist Inez Witjes. ,,Jan heeft acht keer kanker gehad en ook kreeg hij een tia, hij is nu in goede gezondheid, maar staat wel onder controle van een arts. Mocht zijn bloeddruk bijvoorbeeld niet goed zijn, dan stopt hij. Waarschijnlijk zijn er wel andere mensen die het overnemen of mee gaan doen,” zegt Inez.

De actievoerders zullen de nachten doorbrengen in tenten. Foto: Inez Witjes

De demonstranten zullen de nacht doorbrengen op een matrasje in een van de tenten. Gelukkig is er vanochtend al een bedrijf langs geweest om heaters, lampen, generators en toiletten langs te brengen. Sommige actievoerders hebben zelfs vrij genomen van hun werk om hun standpunt te bereiken. Inez is zelf herstellende van een burn-out die zij mede heeft gekregen ten gevolge van alle stress rondom de aardbevingen.

Collectieve angst

In de omgeving van Appingedam heerst collectieve angst. Duizenden huizen en gebouwen hebben schade opgelopen door de bevingen. Er is niet alleen materiële schade, maar er is ook veel emotionele angst. ,,Wij willen serieus genomen worden, meer begrip, eerlijkheid en zekerheid over onze woon- en leefsituatie. We willen onze veiligheid terug. Ruim vierduizend gezinnen hebben psychische hulp nodig, als gevolg van de eerdere aardbevingen in Groningen,” zegt Inez een van de actievoerders.

De actievoerders eisen onder meer dat de gaswinning snel wordt verminderd, dat er wordt gestopt met pompen, meer rekeningen wordt gehouden met de mensenrechten, een goede uitkoopregeling voor de mensen die weg willen en dat schadedossiers sneller worden afgehandeld.

Noodplan

Ook willen de initiatiefnemers dat de overheid met een noodplan komt. ,,Bij een serieuze calamiteit hebben wij geen idee wat we moeten doen. We willen garanties en zekerheid.”

Met de politie zijn duidelijke afspraken gemaakt over wat wel en niet mag. Foto: Inzet Witjes

Taak bij gemeente en overheid

Saskia Buis, persvoorlichter van Centrum Veilig Wonen in Appingedam erkent dat er een noodzaak is. ,,We hebben meerdere malen met de actievoerders gesproken. We begrijpen hun onvrede, maar bij zijn niet de juiste instantie om beslissingen te maken. Die taak ligt bij de overheid en bij de gemeente.”

Achtergrond aardbeving problematiek

Bij het Centrum Veilig Wonen (CVW) zijn sinds 31 maart 2017 meer dan 8.000 schademeldingen geregistreerd. In 1959 wordt er een gasbel gevonden onder de provincie Groningen, in 1986 volgt een aardbeving van 3,0 op de Schaal van Richter. Sindsdien zijn er meer dan duizend aardbevingen geweest in Groningen. De aardbevingsproblematiek heeft jarenlang geen aandacht gekregen vanuit de politiek en bedrijven die betrokken zijn bij de gaswinning. Sinds 2013 begint het aantal aardbevingen en de zwaarte van de bevingen begint toe te nemen. Tien duizenden panden hebben schade betroffen door de aardbevingen.

