Is jouw wachtwoord gestolen? Check deze zoekmachine

Je hoort weleens de verhalen over de miljoenen buitgemaakte accountgegevens en wachtwoorden bij een datalek. Het kat-en-muisspel tussen softwarebeveiligers en hackers is al jaren bezig. Nooit weet je precies of jouw gegevens ook zijn buitgemaakt. Tot vandaag dan. Hackers hebben namelijk een soort van Google voor buitgemaakte gegevens gelanceerd.

In Nederland zouden er 3,3 miljoen wachtwoorden zijn buitgemaakt. Via de zoekmachine Have I Been Pwned? kan je nu zien of jouw mailadres voorkomt in de databases van buitgemaakte gegevens.

Hackers

Een ongeruste hacker nam midden in de nacht contact op met een onderzoeksjournalist van het Algemeen Dagblad. Hij vroeg hem of 'dit wachtwoord toevallig van hem was'. Toen de journalist hier bevestigend op antwoordde, ging het balletje rollen.

Lees verder na deze advertentie Add Arrow

Het dagblad startte een groot onderzoek waaruit bleek dat een aanzienlijk aantal Nederlandse bedrijven en overheden in de lijsten met gehackte gegevens voor komen. Een aantal hiervan vervullen essentiële rollen binnen onze maatschappij. Deze inloggegevens zijn afkomstig van een aantal grote datalekken die in de afgelopen jaren plaatsvonden. Zo zijn onder meer LinkedIn, Dropbox, Playstation en eBay slachtoffer geworden van datadiefstal.

Komt jouw mailadres in deze zoekmachine voor? Verander dan per direct je wachtwoord.

Foutje gezien? Mail ons, we zijn je dankbaar