Giraffe dierentuin Kerkrade raakt bekneld en sterft

Het leed in de Oostvaardersplassen grijpt vele dierenliefhebbers aan. Toch staan er boetes op als je de dieren helpt door ze van voedsel te voorzien. Roger Pierweijer uit Landgraaf kreeg al 490 euro boete, maar hij weigert te stoppen.

'Economisch delict'

„Ik heb een boete van 90 euro, omdat ik over de hekken ben geklommen, en een boete van 400 euro voor iets dat ze een economisch delict noemen. Maar ik vecht ze aan", zo vertelt de strijdbare stukadoor tegenover 1Limburg. „Ik stop pas als de dieren daar worden weggehaald of tot er genoeg groen is, zodat ze op eigen houtje kunnen overleven. Ze mogen me drie keer per dag komen beboeten, maar ik ga gewoon door. Ik wil die dieren redden. Echt, ik kan je foto's van stervende dieren laten zien, die gaan door merg en been. Dan begrijp je het wel."

Zelf had Pierweijer minder nodig om in actie te komen. „Ik zag beelden via internet en het nieuws. Dieren die in de ijzige kou stonden, zonder eten. Dat heeft me zo gepakt... Toen dacht ik: 'Ik kan het niet laten bij een Facebook-reactie, ik moet nu echt iets doen.' Op mijn initiatief hebben we toen een bus en een aanhanger vol gegooid met hooi en zijn we erheen gereden."

'We' zijn Pierweijer en drie van zijn vrienden. „We rijden dan op vrijdag die kant op en gaan zaterdag weer terug. Ik moet die jongens echt een pluim geven, zonder hun hulp had ik dit niet gekund."

Donaties

Overigens is de 490 euro boete een stuk minder dan wat Pierweijer tot dusver al in zijn onderneming heeft gestopt. Aan brandstof en hooi was hij al zo'n 1.500 euro kwijt. Het is niet dat Pierweijer alles zelf heeft betaald, want met donaties haalde hij al ruim 5.000 euro op. Dus alle boetes ten spijt voorlopig zal hij wel even doorgaan.

