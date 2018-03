Dronken trucker rijdt op hulpvoertuigen in op A4

Ivana Smit, het Nederlandse model dat in december dood werd gevonden in Kuala Lumpur, is vlak voor haar dood misbruikt. Daar is haar familie van overtuigd.

DNA-sporen

Advocaat Sébas Diekstra vertelt aan De Telegraaf dat Ivana die avond seks heeft gehad met de Amerikaanse man met wie zij haar laatste uren heeft doorgebracht. Zijn echtgenote zou mogelijk ook betrokken zijn bij de vrijpartij. Uit nieuwe informatie over het echtpaar en een eerdere lijkschouwing blijkt dat er mannelijk DNA is aangetroffen op het lichaam van Ivana.

Het is niet duidelijk of Ivana seks tegen haar wil had, maar volgens de familie maakt dat niet uit. Na haar dood werden er enorme hoeveelheden drugs aangetroffen in haar lichaam. Volgens Ivana’s oom wisten de Amerikanen dat. „Als je dan alsnog seks hebt met een 18-jarig meisje, zit je niet goed in elkaar”, zegt hij tegen de krant. Volgens Diekstra kan iemand strafrechtelijk worden vervolgd als hij of zij seksuele handelingen pleegt bij iemand die in een toestand van bewusteloosheid of verminderd bewustzijn verkeert.

Tragisch ongeval of moord?

Begin december werd het naakte lichaam van Ivana Smit aangetroffen op een balkon van een appartementencomplex in Kuala Lumpur. Ze was die avond uit geweest met een Amerikaans stel en daarna nog op bezoek geweest bij hen op de kamer. In het lichaam van Ivana werden onder andere ketamine en amfetamine aangetroffen.

De lokale politie spreekt nog altijd van een tragisch ongeval, maar al eerder zei advocaat Diekstra dat de omstandigheden rondom haar dood wel erg verdacht zijn. De Britse privédetective Mark Williams-Thomas zou zelfs duidelijk bewijs hebben dat er een moordonderzoek moet worden verricht. Ivana’s familie is ervan overtuigd dat het om moord gaat.

