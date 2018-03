'Dit soort fouten moet ING niet te vaak maken'

Ex-minister van Financiën helpt als vrijwillig buddy persoon met flinke geldzorgen.

Dat de bankrekening eerder leeg is dan de maand om, is een groot verborgen drama in onze samenleving. Om het probleem tegen te gaan is deze week de fiKks gelanceerd, een gratis app die mensen helpt van hun betalingsachterstanden af te komen. fiKks koppelt een schuldenaar aan een vrijwillige buddy, die de gebruiker op een overzichtelijke en eenvoudige manier ondersteunt, al dan niet anoniem. Metro sprak een buddy met een bekend gezicht, Jeroen Dijsselbloem. De PvdA-er (51) was van 2012 tot 2017 minister van Financiën en van 2013 tot afgelopen januari ook nog eens voorzitter van de Eurogroep. Nu heeft hij tijd om zich onder meer op vrijwilligerswerk te storten.

Niet afzakken

Onderzoek stelt dat 45 procent van de Nederlandse huishoudens moeite heeft met rondkomen. De geldzorgen zijn niet gering.

Ja, er zijn veel mensen met betalingsachterstanden. Lang niet allemaal zijn de achterstanden ernstig of problematisch, maar de zorgen betreft toch miljoenen huishoudens. Het idee van fiKks is dat we proberen te voorkomen dat mensen afzakken naar problematische schulden. Dat zij niet bij de schuldhulpverlening terechtkomen. fiKks is een initiatief van het bedrijfsleven en met vrijwilligers willen we bekijken of me mensen kunnen helpen.

Was u zelf bij het initiatief betrokken of bent u gevraagd?

Ik was een keer bij het Schuldenlab in Den Haag en daar raakte ik in gesprek met mensen achter de app. Ik was enthousiast en zei toen ‘als ik iets kan doen om het te ondersteunen, dan doe ik dat graag’. Uiteindelijk ben ik een van de buddy’s geworden die mensen met financiële problemen gaat helpen. Ik word gekoppeld aan iemand die in zo’n situatie zit.

Betrokkene ontmoeten

Weet u al van wie u buddy wordt?

Tot nu toe ken ik alleen de naam, maar ik ga hem snel ontmoeten. Via de app kan ik veel informatie uitwisselen en kan ik meekijken, tips geven en begeleiden, maar ik vind het prettig om de betrokkene een keer te zien. Daarna gaan we van start.

Hoe ziet dat buddyschap er in de praktijk uit?

De app is een soort huishoudboekje, waarbij mensen worden geholpen om alle kosten, uitgaven en inkomsten in te vullen. Zo krijg je een overzicht van hoe je er voor staat, waarmee je rekening moet houden en hoe groot het gat is tussen wat er binnenkomt en wat eruit gaat. Dan gaan we ons afvragen hoe je het gat kunt verkleinen. Ik help de administratie op orde te krijgen, denk mee over besparingsmogelijkheden en coach waar het kan.

Zo ziet de app fiKks er uit.

Gemakkelijk geld uitgeven

Heeft u in uw jaren als minister van Financiën gezien hoeveel geldzorgen er in ons land zijn?

Wat ik heb gezien is dat door de crisis in Nederland het aantal huishoudens op de armoedegrens of zelfs daaronder is toegenomen. Het aantal huishoudens in de schuldhulpverlening bij gemeentes is sinds 2008 zelfs verdubbeld. Dat is problematisch. De crisis is een aanwijsbare reden, maar mensen gaan ook te gemakkelijk financiële verplichtingen aan en geven online veel geld uit. Als overheid hebben we grote bedragen voor armoedebestrijding uitgetrokken, maar dat was bedoeld voor de groep die al zwaar in de problemen zit. De app is voor de groep daarachter en moet zoals gezegd het afglijden naar grotere problemen voorkomen. Wat laten we wel wezen: schuldhulpverlening is geen lolletje. De vrijheid om zelf over je geld te beschikken, ben je een tijdje kwijt en stukje bij beetje los je af. Daarom proberen we mensen via de app aan de goede kant van de streep te krijgen.

Kan iedereen buddy worden?

Natuurlijk, informatie daarover vind je in de app (en op wijgaathetfikksen.nl, red.).

Het vak leren

Wordt u buddy van meerdere personen?

Je kunt dat zijn van meerdere mensen, maar ik begin zelf met één. Het is voor mij ook nieuw, dus ik moet nog even het vak leren. Als bij de eerste betrokkene het grootste werk is verricht, kan ik altijd nog bekijken of ik meer mensen ga helpen.

Heeft u meer tijd voor dit soort mooie dingen, nu ‘Europa’ en het kabinet achter u liggen?

Ik heb geen vaste baan meer, maar werk aan verschillende klussen. Dit vrijwilligerswerk kan er prima bij. Ik kost niet heel veel tijd, omdat je door de app niet voortdurend hoeft af te spreken.

Leuk en zinvol

Heeft u het naar uw zin?

Als je tegelijkertijd voorzitter van de Eurogroep en minister bent, houd je weinig tijd over. Daarom doe ik nu graag vrijwilligerswerk, net als zoveel andere Nederlanders doen. Ik vind het leuk om mensen te helpen, maar vooral zinvol. Het is prettig dat ik daarvoor nu de ruimte heb.

Foutje gezien? Mail ons, we zijn je dankbaar