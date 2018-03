Bijna 90 procent van bevolking voelt zich gelukkig

In de meeste gemeenten stem je met op de achtergrond hoge stemmetjes en de geur van boenwas vermengd met gymtassen (basisschool) of het slepende geluid van rollators en de geur van gestoomde groentes (verzorgingstehuizen). Inwoners van een aantal gemeentes kunnen op andere en wat meer originele plekken stemmen en zo ook nog een beetje cultuur opdoen of eindelijk de strijd met een eventuele hoogtevrees aangaan.

Drive-innig

En oh ja... / Facebook Gemeente Zuidplas

Je hoeft er niet eens de auto voor uit in Zevenhuizen! Hier is de stemdrive-in gevestigd, waar bewoners uit gemeente Zuidplan zo met de auto (of fiets of brommer) naar binnen kunnen rijden. Deze originele stemplek bestaat al sinds 2015, maar al die jaren was het nog niet echt drive-innig: automobilisten moesten eenmaal binnen, uitstappen om in het stemhokje aldaar hun bolletje naar keuze met het rode potlood in te kleuren. Dankzij een vernuftig trucje met een uitklapbaar tafeltje en schermen, kan nu niemand meer meekijken en kunnen mensen gewoon in de auto blijven zitten. Muziekje aan, lekker onderuit in de stoel en stemmen maar. Maar níet met je hand op het been of elders van je bijrijder, want hij/zij mag er niet naast. De Kiesraad heeft deze plek namelijk goedgekeurd onder een voorwaarde: in de auto stem je alleen.

De állerhoogste

Ideaal voor Amsterdammers die nog nooit in de experiencelift hebben gezeten, de lift waarvan je bijna van gaat hallucineren met alle lichtflitsen en geluiden (maar wel heel erg mooi is) en die je naar de 20ste verdieping van de A’DAM Toren brengt. Op 21 maart kunnen zij op bijna 100 meter hoogte hun stem uitbrengen in het hoogste stemlokaal van Nederland, gevestigd in het observatiedek van A’DAM LOOKOUT. Scheelt toch weer een kaartje à 12, 50 euro.

Stap in de lift en stem op zo'n 100 meter hoogte / Martijn de Kort

Gratis snuiven na afloop

Zin om als Hagenaar of Hagenees na het stemmen nog even wat gratis cultuur op te snuiven? Op vertoon van je stempas krijg je van 10:00 tot 17:00 uur toegang tot alle voorstellingen. Goed nieuws voor hen die keuzemoe zijn: ná het stemmen hoef je in elk geval niet meer te kiezen. Want al zijn in dit veel bezochte Haagse museum altijd meerdere exposities tegelijkertijd en is elke vierkante meter en alles tot bijna de nok toe gevuld met kunst in welke vorm dan ook, afgezien dan van de wettelijk verplichte brandblussers op een aantal plekken, hier kun je na Picasso richting Delfts Blauw of even langs designer Richard Hutten: alles kan.

Hier hoef je niet te kiezen (je hebt toegang tot alle expo's) / Facebook Gemeentemuseum Den Haag