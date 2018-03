Bevroren voorruit levert bestuurder fikse boete op

Ja, het is koud 's ochtends en je bent al bijna te laat op je werk, maar met bevroren ruiten gaan rijden is echt een heel slecht idee. Een automobilist is daar dinsdagavond in het Brabantse Geertruidenberg op pijnlijke wijze achtergekomen.

De Roemeense bestuurder had blijkbaar even geen zin om in de vrieskou met een krabber aan de slag te gaan en reed rond met ijs op zijn voorruit. Rond half vier 's nachts zag de politie hem rijden, schrijft het AD. De betrapte man probeerde onder een boete uit te komen door snel naar een tankstation te sturen en daar met een doek het ijs van zijn ruit te schrapen, maar het was al te laat.

Eenmaal onder de aandacht van de agenten bleek ook nog eens dat de man niet in het bezit is van een rijbewijs en zijn kenteken is verlopen. Zijn banden hadden niet genoeg profiel en het achterlicht van de auto was stuk. Al met al was de situatie zo gevaarlijk dat het de man zevenhonderd euro kostte. De man werd opgepakt en mocht op het bureau komen afrekenen. De auto is in beslag genomen.

Niet krabben? Probeer dit!

De bevroren ruit deed deze man de das om, maar dagelijks proberen nog genoeg mensen de kou te ontwijken door direct in de auto springen. We willen niet krabben. Maar wat als dat niet hoeft? Er zijn genoeg manieren waarop je deze irritatie en het mogelijke gevaar kunt voorkomen.

Je kunt je ruiten natuurlijk afdekken met speciaal folie, maar je kunt ook deze huishoud-tip proberen: haal ontsmettingsalcohol bij de drogisterij. Dit is goedkoop en je hoeft niet krabben. Meng de ontsmettingsalcohol met water in een plantenspuit et voilá, je wondermiddel tegen bevroren ruiten is klaar. De verhouding van het middeltje is tweederde ontsmettingsalcohol en eenderde water. Spuit het simpelweg op je bevroren ruiten en binnen een mum van tijd kun je veilig de weg op.

