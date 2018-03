Ben jij vandaag op kantoor? Dan ben je een diehard

Steef de Bruin, hoofdredacteur van het Reformatorisch Dagblad, reageerde op de ophef die was ontstaan na een anti-homo flyer van Gezin in Gevaar. In het gesprek zei hij open te staan voor dialoog. Ook biedt hij initiatiefnemer van de tegenactie Jasper Klapwijk ruimte in de opiniesectie van de krant. Klapwijk wilde als tegengeluid advertentieruimte in het Reformatorisch Dagblad kopen om zo een poster met kussende homo's in krant te krijgen.

Handreiking

De handreiking van de hoofdredacteur vond plaats in de radiostudio van Dit is de Dag bij Tijs van der Brink. In het gesprek liet hij weten Klapwijk graag na het paasweekend op de redactie in Apeldoorn te willen ontvangen. Of de poster met de zoenende mannen van Femmes For Freedom daadwerkelijk in de krant wordt geplaatst, liet hij nog in het midden. Wel liet hij doorschemeren dat het dagblad een advertentie voor vrije partnerkeuze niet zou weigeren.

De postercampagne van Shirin Musa heeft meerdere ontwerpen waarin vrije partnerkeuze centraal staat. Zo zijn er ook knuffelende mannen, lesbische koppels en heteroparen met verschillende culturele achtergronden in te zien. De campagne Celebrate Love is een initiatief van Femmes For Freedom, een organisatie die zich inzet voor de rechten van vrouwen en LGBTQ+'ers.

Verschijnt deze poster in het Reformatorisch Dagblad? ©Femmes For Freedom

Suit Supply

Het Reformatorisch Dagblad verspreidde deze week een flyer van de christelijke actiegroep Gezin in Gevaar. In de flyer werd de lezers van het dagblad opgeroepen om een petitie te tekenen om afbeeldingen met 'zoenende mannen in erotische pose' uit het straatbeeld te verbannen. Het mikpunt van de petitie waren de posters van Suit Supply waarin twee innig zoenende heren stonden afgebeeld. Deze 'zedeloze taferelen zijn overal op straat te zien, ook door kleine kinderen.', aldus de actiegroep.

Nadat de flyer met het Reformatorisch Dagblad verscheen, ontstond er een stroom van kritiek. De krant verweerde zich met het feit dat het om een advertentie ging en dat zij niet per se de denkwijzen van de adverteerder deelden, ook boden zij hun excuus aan voor de ophef.

Hiermee was de kous echter nog niet af. Twitteraar Jasper Klapwijk initieerde een succesvolle crowdfundingsactie om een statement te maken tegen de anti-homoflyers. De actie was een groot succes, binnen een halve dag was de benodigde 5000 euro voor een paginagrote advertentie al binnengehaald.

