Baas van Schiphol: mijn opvolger moet een man zijn

Onze hoofdstad gaat alle kanten op met een verticaal festival vol geheime gangen en verrassingen in de A'DAM Toren, een horizontale tunnel -en 's lands langste- en het onder echte frituurfans welbekende Diagonaaltje!

Verticaal festival

In de boom slash De Toren gebeurt het...

Op zaterdag is de kans meer dan groot op meerdere hoogtepunten tegelijk tijdens het allereerste verticale festival ooit! Nog niet eens twee jaar open, is de A’DAM Toren al iconisch en deze bijna 100 meter hoge spot vormt het decor en podium voor een van de eerste festivals van het jaar. De exacte line-up van A’DAM+Eve: verticaal festival blijft nog geheim tot de dag zelf en dit is niet zonder reden. De focus ligt bij dit feest namelijk op de bijzondere locatie. Van het verborgen trappenhuis tot aan afgesloten slaapkamers: waar het op andere dagen GEEN TOEGANG is, mag op deze dag naar hartenlust worden geëxploreerd. Zeven verdiepingen, vijf stages, waaronder een Forbidden Garden (kijk uit voor appels...) en twee terrassen vormen de ultieme speeltuin voor volwassenen.

Uitzichtvol

Die verboden tuin met tropische tunes vind je op de tweede, op de zeventiende is The Corner Bedroom met karaoke-boys van Duke of Tokyo en op de 20ste ga je bijna letterlijk uit je/het dak op Chicago en Detroit techno en UK house. Vergeet trouwens niet om tijdens het losgaan af en toe naar buiten te kijken en oh ja, het verticale festival is óók voor liefhebbers met hoogtevrees.

Horizontale tunnel

Hieronder zit de tunnel / website Gemeente Amsterdam

Amsterdam is binnenkort de langste landtunnel van het land rijker. De Gaasperdammertunnel heeft een lengte van drie kilometer. De bewoners van Zuidoost, vooral die vlak bij de A9, kunnen doordeweeks weer uitslapen, mochten ze dat willen. Van eind 2015 tot april 2017 zaten ze volle bak in het getril en gedreun: 10.000 heipalen en stalen damwanden moesten de grond in. Op dit moment wordt hard gewerkt aan de afwerking en montage van alle technische installaties. Zo moeten er 200 vluchtdeuren, 5.500 lampen, 600 hulppostkasten, 640 noodtelefoons, 895 luidsprekers, 140 tunnelventilatoren, 360 camera’s en 2100 detectielussen komen. Om alles op te hangen zijn nu al meer dan 108.000 gaten geboord. Wanneer-ie open gaat? In 2020, nog even wachten dus. Gelukkig is de Noord/Zuid-lijn al wel bijna klaar.

Diagonaaltje

Diagonaaltje tijdens lancering Vegetarische Grillburger

De oplossing voor een ieder die niet kan kiezen, maar wel stevige trek heeft: het Diagonaaltje. En wat het is? ,,Een Diagonaaltje is letterlijk bij onze loketautomaten linksboven beginnen en dan diagonaal naar rechtsonder en dus steeds een luikje zakken bij de loketautomaten ernaast”, licht FEBO-directeur Dennis de Borst het onder vele alcoholminnende smulpapen bekende snackbegrip toe. Want vooral diep in de nacht tijdens het stappen is het nog altijd mateloos populair onder feestneuzen, weet hij, vooral bij de vestigingen in en nabij het centrum.

Febo ook voor vega's

En wat ze er allemaal uittrekken? De oude vertrouwde kroket behoort in elk geval eigenlijk altijd wel tot het rijtje krokante lekkers en verder ligt het aan de inhoud van de automatiek, waar sinds deze week ook het vegetarische broertje van een van hun bestsellers ligt te wachten in een hokje: de Vegetarische Grillburger.